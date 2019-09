Ongevraagde en gemiste NL-Alerts, hoe kan dat?

Het NL-Alert dat naar aanleiding van de 'zeer grote brand' in Sappemeer in de nacht van maandag op dinsdag werd uitgedaan, heeft niet iedereen bereikt.

En sommige mensen die niet op het waarschuwingsbericht zaten te wachten, omdat ze bijvoorbeeld kilometers verderop zaten, kregen in het holst van de nacht wél een pushbericht van de overheid.

Rook en asbest

Bij de brand kwam veel rook en asbest vrij. Reden genoeg voor een NL-Alert dus, want die wordt uitgedaan bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties.

In zo'n bericht staat kort en bondig wat er aan de hand is en wat je moet doen. Maar hoe kan het toch dat een NL-Alert sommige mensen binnen een bepaald gebied wel bereikt, en andere niet?

Instellingen telefoon

Woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen Sylvian Noeken geeft uitleg: 'Enerzijds ligt dat aan de instellingen van de telefoon, en anderzijds aan de techniek die wordt gebruikt. Sommige toestellen zijn standaard ingesteld voor het ontvangen van het alert, bij andere moet je het zelf nog instellen. En de techniek van NL-Alert kent niet de fijnmazigheid die het zou moeten hebben.'

Maar kunnen wij als ontvanger daar iets aan doen? Nog niet echt, zegt Noeken. 'Onze collega's in Drachten (daar zit de Meldkamer Noord-Nederland, red.) selecteren de mast van het gebied en de mast zendt vervolgens het signaal uit. Je moet het zien als een soort radiosignaal dat we sturen via de mast.'

Verbeterd

'Sommige toestellen zijn goed ingesteld, maar zijn niet verbonden met de mast waarnaar wij het alert naar toe sturen. Het kan ook andersom zijn, dat je nog verbonden bent met de betreffende mast, maar al wel ergens anders bent. We weten niet precies hoe dat komt.'

'Het Rijk is bezig met onderzoek hoe dit allemaal beter kan. De nauwkeurigheid van het bereik van NL-Alert is sterk verbeterd sinds het in gebruik is, maar nog niet sluitend. We hopen dat het ooit op straatniveau kan, dat zou mooi zijn.'

Reacties

Hoe dan ook, tot de nodige irritatie leidt het zeker, getuige de reacties op de sociale media:



Allereerst iemand op Facebook die blij was met het NL-Alert, want die waren er ook zeker:

'Dankbaar voor NL Alert, wij sliepen met de ramen open en het was al aardig blauw in huis.'



Maar de minder positieve geluiden waren er ook:

'Jullie dus ook mooi op tijd wakker .... ik woon in Veendam en ook ik kreeg het alert.'



'Willen jullie nagaan bij de Veiligheidsregio Groningen waarom er een nl-alert wordt gestuurd naar de Stad en Haren als de wind zuidwest is? Heul apart.'





