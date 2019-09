'We kunnen nu implantaten volledig op maat maken'

'Twintig jaar geleden zou het onderbeen van deze patiënt zijn geamputeerd. Maar met deze technologie zijn we in staat om de voet te behouden. Dat zijn ontwikkelingen die we toen niet voor mogelijk hielden', zegt chirurg Fred Spijkervet.

Hij staat bij een vitrine vol met medische implantaten die worden ontwikkeld in het UMCG.

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg bracht maandagmiddag een bezoek aan het laboratorium van het UMCG waar wordt gewerkt aan protheses en implantaten. Hij sprak met specialisten over regelgeving voor implantaten, en onderstreepte het belang van goede informatie voor patiënten. Die moeten volgens de minister 'precies weten' waar een implantaat van is gemaakt en wat de risico's zijn.

Precies op maat voor een patiënt

Joep Kraeima is technisch geneeskundige en coördinator van het 3D-laboratirum van het UMCG. 'Wij maken hier medische hulpmiddelen en patiëntspecifieke implantaten', legt hij uit. Implantaten kunnen dus speciaal en precies op maat voor een patiënt worden ontwikkeld.

Dit zijn ontwikkelingen die we twintig jaar geleden niet voor mogelijk hielden Fred Spijkervet - kaakchirurg UMCG

Het UMCG loopt voorop met de ontwikkeling van ge-3D-printe implantaten. De innovatie begon op de afdeling van kaakchirurg Fred Spijkervet. In 2010 werd daar een patiënt geopereerd voor een tumor aan de kaak en werd er voor het eerst gebruik gemaakt van zo'n op maat gemaakt implantaat.

Een titanium implantaat dat vrijwel alle natuurlijke functies nabootst

Spijkervet is al 26 jaar kaakchirurg en maakte de innovatie vanaf het begin mee. 'Als er in het verleden bijvoorbeeld een deel van de kaak moest worden weggenomen, konden we dat maar heel provisorisch reconstrueren, waardoor een belangrijk deel van de mondfunctie niet voldoende geborgd kon zijn.'

'Dit hielden we 20 jaar geleden niet voor mogelijk'

'Met deze technologie kunnen we dat steeds beter en beter. Tot bijna normale mondfuncties als het gaat om het bewegen, of bijvoorbeeld de kauwfunctie. Dat zijn ontwikkelingen die we twintig jaar geleden niet voor mogelijk hielden', zegt Spijkervet.

Voordat de chirurgen konden werken met op maat gemaakte implantaten, hadden ze de beschikking over een assortiment aan implantaten. 'Je had een aantal maten, en dan moest een chirurg kiezen welke het beste bij de patiënt zou passen', legt Joep Kraeima uit. 'Maar er zit dus altijd wel ergens een stukje wat niet goed past of het is moeilijk op te plek te brengen. En nu kunnen we daarop anticiperen door het op maat te maken'.

Inmiddels heeft de 3D-technologie zich als een olievlek door het ziekenhuis verspreidt en wordt het op allerlei afdelingen gebruikt. Van de orthopedie tot cardiologie en van traumachirurgie tot longziekten.

Een implantaat waardoor werd voorkomen dat een onderbeen moest worden geamputeerd

En dat is begrijpelijk, want de techniek betekent veel voor de patiëntenzorg. Kraeima vult zijn collega Spijkervet aan over de prothese in het onderbeen waardoor een amputatie werd voorkomen.

'Doordat 3D-printen het toestaat om elke vorm te maken kunnen we implantaten volledig op maat maken.' Kraeima wijst naar het futuristisch uitziende implantaat in een vitrine.

'Die vorm was absoluut niet mogelijk geweest zonder 3D-printer. Deze heeft een structuur dat heel goed de krachten kan weerstaan en waar zelfs weer opnieuw botaangroei kan worden gerealiseerd.'

Regelgeving aangescherpt

Vorig jaar kwamen implantaten na onderzoek van dagblad Trouw en tv-programma Radar negatief in het nieuws. Door 'gebrekkig overheidstoezicht' zouden medische implantaten 'levens in gevaar brengen'. In afgelopen maanden werd de regelgeving rondom implantaten aangescherpt.



Als het de patiënt ingaat, is deze technologie veilig Joep Kraeima - coördinator 3D-laboratirum UMCG

De oproep van de minister tijdens het werkbezoek, over het goed informeren van patiënten komt dan ook niet uit de lucht vallen. Vooral patiënten die borstimplantaten kregen, bleken niet goed te weten wat de risico's waren.

Ook protheses die in het UMCG werden gebruikt kwamen negatief in het nieuws. In 2016 moest bij twaalf patiënten een ribprothese worden verwijderd na metaalmoeheid. Die prothese werd niet gemaakt door het ziekenhuis, maar door een Duitse fabrikant.

Maar die zorgen neemt Joep Kraeima weg over de implantaten die worden gemaakt in het UMCG.

'We doen uitgebreid onderzoek naar het type materiaal en de belastbaarheid ervan. We maken computermodellen waar we de krachten van patiënten in beeld brengen waardoor we leren hoe vaak je het kunt belasten. Er gaan hele validatietrajecten aan vooraf voordat we uiteindelijk bij de patiënt uitkomen. Als het de patiënt ingaat, is deze technologie veilig.'

En dus sluit hij uit de patiënten bijvoorbeeld last krijgen van splinters of schilfers van een implantaat. 'Nee, dat gebeurt niet. We kennen alle risico's van deze materialen, en daarmee kun je zeggen dat het veilig is voordat het de patiënt ingaat.'

'We gaan het meer en meer inzetten'

De coördinator van het 3D-lab is ervan overtuigd dat de technologie steeds meer wordt gebruikt. 'De voordelen zijn duidelijk', zegt Kraeima. 'Maar er is nog wel een drempel, omdat het nog niet ieder ziekenhuis beschikbaar is en er veel expertise voor nodig is. Zodra dat allemaal wat makkelijker toegankelijk is gaan we steeds meer spullen op maat maken.'

