Oskar leeft met voedselallergie: 'Het is een soort lifestyle'

'De eerste keer toen ik een allergische reactie kreeg', vertelt Oskar, 'was tijdens mijn eerste levensjaar. Ik zat toen met kaashanden aan mijn gezicht, is me verteld. Maar het beïnvloedt m'n dagelijks leven niet. Ik weet namelijk niet beter, ik ben dit gewend. Voor mij is het een soort van lifestyle geworden. Of geworden: altijd geweest. Dit is wie ik ben.'

Pinda's, noten en koemelk

Oskar moet dus zorgen dat hij geen zaken waar hij allergisch voor is opeet. Dat zijn in zijn geval pinda's, noten en koemelk.

'Dat zit inderdaad in heel veel dingen, in de meeste fabrieksproducten. In Snickers bijvoorbeeld, in heel veel snoepjes, in paprikachips, in bolognese, noem maar op. Meestal hou ik het dus bij ontbijtkoek en water.'

Soms gaat het een klein beetje mis. Dat krijg ik een klein beetje jeuk in m'n mond of op m'n gezicht Oskar Pentinga

Soms gaat het tóch mis. 'Dan gaat het een klein beetje mis. Dat krijg ik een klein beetje jeuk in m'n mond of in m'n gezicht. Dat is simpel op te lossen met een pilletje. Ja, ik heb ook een pen, maar die heb ik gelukkig nog nooit hoeven zetten.'

Bijzondere manier

Oskar gaat er op een heel bijzondere manier mee om, vindt Irene Herpetz. Zij is coördinator en kinderdiëtist van het Martini Ziekenhuis. 'Omdat kinderen het gewend zijn, kunnen zij er vaak heel goed mee om gaan.'

Wat het ziekenhuis dan toch nog voor hem en anderen kan betekenen? Herpetz: 'In het geval van Oskar is het inmiddels duidelijk waar hij allergisch voor is, en welke hoeveelheid daarvan een reactie uitlokt, maar voor het zo ver is moet dat eerst onderzocht worden, en dat wil je het liefst binnenshuis doen en onder gecontroleerde omstandigheden.'

Uitlokkende dosis

Hoe dat gaat? De uitlokkende dosis onderzoeken. 'Dat doen we voor verschillende voedingsmiddelen waarvan wij denken dat de persoon allergisch voor is. Voor melk doen we dat bijvoorbeeld in acht stappen. Dat beginnen we met een druppel, en vervolgens geven we elk half uur een beetje meer.'

In de westerse wereld zie je inderdaad steeds meer allergische ziektes ontstaan Irene Herpetz, kinderdiëtiste Martini Ziekenhuis

Totdat de uitlokkende dosis is gevonden. 'Opdat we precies weten: voor bijvoorbeeld melk is drie druppels te veel, of bij een halve, een hele of vijf pinda's volgt er een reactie. Dat geeft goede handvatten voor iemand om goed met zijn of haar voedselallergie om te kunnen omgaan.'

Hooikoorts en astma

Het lijkt alsof steeds meer mensen een voedselallergie hebben, klopt dat?

'Dat klopt zeker', beaamt Herpetz. 'Vooral in de westerse wereld zie je steeds meer allergische zieken. Niet alleen voedselallergiën, maar ook inhaleringsziekten zoals hooikoorts en astma, en ook eczeem. Wat de precieze oorzaak daarvan is weten we eigenlijk niet.'

Het feit dat we te 'hygiënisch' leven misschien, en daardoor geen weerstand meer opbouwen? 'Dat zou kunnen, maar dat is nog steeds een hypothese.'

Nog niks concreets

Is er zicht op dat Oskar en andere mensen die kampen met een voedselallergie ooit over zijn aandoening zullen heengroeien? 'Op dit moment is er nog niks concreets dat we kunnen aanbieden', aldus Herpetz.

Het Martini Allergiecentrum voor kinderen (MACK) wordt sinds dinsdag landelijk erkend als bovenregionaal expertise- en behandelcentrum. 'Dat is een predicaat waar we heel blij mee zijn', zegt Herpetz. 'Het wil zoveel zeggen dat we veel vernieuwingen doorvoeren en onderzoek doen. Maar om 'm te houden, moeten we onze zorg ook up to date houden en blijven vernieuwen.'

