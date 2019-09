Avebe verblijdt Brandweermuseum met Opel Blitz

'De brandweerauto is bijzonder', vertelt Marc Bakker van het Brandweermuseum. 'Voor zover ik weet zijn er maar drie van. Van dit model is er zelfs maar een, want de pomp zit in het midden van de auto. De andere varianten hebben de pomp elders.'

Avebe schenkt de brandweerauto omdat ze 100 jaar bestaan. Het museum bestaat dit jaar 10 jaar. 'Een mooie gelegenheid om de brandweerauto te schenken', zo is de gedachte van Avebe.

54 jaar in dienst van Avebe

'De wagen is 54 jaar in dienst geweest bij Avebe', vertelt locatiedirecteur Joren Bullen bij de overhandiging. Het rode blusmonster heeft tot 1989 dienst gedaan voor de aardappelzetmeelfabrikant.

'We willen dat nog veel mensen gaan genieten van de mooie brandweerwagen. We vinden het ook belangrijk dat de brandweerwagen in Hoogezand blijft.'

Waar is de sirene?

Met de sleutels in zijn hand inspecteert Marc Bakker de nieuwe aanwinst: 'Er zit een sirene op, maar die hebben ze er zelf opgebouwd', zegt Bakker. 'Ik heb geen idee waar de knopjes zitten van de sirene', zegt Avebe locatiedirecteur Joren Bullen. 'Dat zullen zij waarschijnlijk iets beter weten dan wij.'

Bakker gaat op zoek naar knopjes in de ouderwetse brandweerwagen. Hij vindt er een paar aan de zijkant van de stoel en drukt ze in. Een klein klikgeluidje is hoorbaar. 'Ik weet niet of het nog werkt', zegt Bakker. 'Nee', vervolgt hij. 'Het werkt niet meer. We moeten er een nieuwe sirene op maken.'

Zacht brommetje

Bakker klimt in de brandweerwagen en stopt de sleutel in het contact. Een zacht brommetje komt onder de motorkap vandaan. 'Nou, dat is het', lacht Bakker. 'Het geluid is mooi. Hij loopt mooi rustig en dat voor zo'n oude auto.'

Diezelfde avond heeft de brandweerwagen een mooi plekje gekregen in het museum. 'Het voelt goed dat ik de sleutels in ontvangst heb genomen. Het is een mooie aanvulling op de collectie.'

