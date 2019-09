Meer dan twintig Winschoter ondernemers maken bezwaar tegen reclamebelasting

Winkelen in Winschoten (Foto: RTV Noord)

Meer dan twintig ondernemers in Winschoten maken bezwaar tegen de opgelegde reclamebelasting van de gemeente Oldambt. Zij zijn het niet eens met de huidige regeling en worden daarin gesteund door een uitspraak van de rechter.

Oud-ondernemer Chris de Raaf spande namelijk eerder al een rechtszaak aan tegen Oldambt en won. Startsein voor meer dan twintig andere ondernemers om in bezwaar te gaan.



Reclamebelasting

De regeling rondom de reclamebelasting kwam voort uit een deal tussen de gemeente Oldambt en ondernemers in Winschoten. De ondernemers wilden van het betaald parkeren af om winkelen in Winschoten aantrekkelijker te maken. De gemeente wilde meewerken, als ondernemers jaarlijks gezamenlijk 150.000 euro in het laatje zouden brengen.

En zo geschiedde. Het centrum van Winschoten werd op papier verdeeld in meerdere zones. Ondernemers in zone één betalen meer dan ondernemers in zone twee. Het idee: hoe verder uit het centrum, hoe minder je profiteert van bijvoorbeeld evenementen.

Het totale bedrag dat jaarlijks uit de reclamebelasting komt is zo'n 260.000 euro. De gemeente krijgt dus 150.000 euro, de ondernemers hebben ongeveer 110.000 euro om jaarlijks te gebruiken. Daarmee worden activiteiten rondom kerst, Sinterklaas en koopzondagen gefinancierd.



Rechtszaak

Het lijkt een waterdichte regeling, maar niks bleek minder waar toen oud-ondernemer Chris de Raaf een rechtszaak won. Het stuitte hem tegen de borst dat hij als ondernemer moest meebetalen aan infrastructurele projecten in het centrum, terwijl ondernemers die geen reclamebelasting betalen daarvan meeprofiteren. Hij vond de rechter aan zijn zijde.

Oldambt moest van de rechter aannemelijk maken dat iedereen die profijt heeft van de reclamebelasting ook daadwerkelijk meebetaalt. Anders is de heffing volgens de rechter onrechtvaardig.



Startsein

Enkele weken na de uitspraak kregen ondernemers in Winschoten een brief op de mat met daarin het verzoek om de reclamebelasting voor 2019 over te maken. Ondernemers hebben wettelijk zes weken de tijd om daartegen bezwaar te maken.

Naar verluidt hebben 24 ondernemers dat gedaan. Zij hebben het geld wel over moeten maken, maar kunnen dat nog terug krijgen als zij in het gelijk worden gesteld. Om hoeveel geld het precies gaat is onduidelijk. Volgens meerdere ondernemers zou het gaan om een kleine 20.000 euro.

De gemeente bevestigt dat het gaat om meer dan twintig ondernemers, maar wil geen exacte cijfers gegeven. Donderdag heeft Oldambt nog een overleg staan. Vóór die tijd wil zij niet reageren.



Geen Sinterklaarintocht?

Het is nog onduidelijk welke gevolgen de bezwaren gaan hebben. Mochten de ondernemers gelijk krijgen, dan verdwijnt er naar verluidt dus een kleine 20.000 euro uit het potje. De gemeente merkt daar weinig van. De 150.000 euro moet sowieso betaald worden. De misgelopen inkomsten gaan dan dus ten koste van de activiteiten in het centrum.

Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Centrum Winschoten, beheerder van het geld voor activiteiten, sprak eerder al haar zorgen uit. Evenementen als een Sinterklaasintocht zouden daardoor in gevaar kunnen komen.



Nieuwe regeling

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe regeling. Dat komt niet door de ontstane problemen rondom de reclamebelasting. De huidige regeling is na dit jaar simpelweg afgelopen en er moeten nieuwe spelregels op papier worden gezet voor de komende jaren.

