Dakloos Oud Winschoten: 'Wij voelen ons het kind van de rekening'

Je wordt buiten je schuld op straat gezet en dan is er maanden later nog geen enkel zicht op een nieuw onderkomen.

Het overkomt de stichting Oud Winschoten, al ruim veertig jaar de hoeder van het erfgoed van de Molenstad.

Volle tevredenheid

De stichting was naar volle tevredenheid gehuisvest in het voormalige St. Lucas Ziekenhuis. Tot eind mei, toen als een donderslag bij heldere hemel de mededeling kwam dat de organisatie binnen twee dagen het pand moest verlaten.

De eigenaar van het immense gebouw en de gemeente Oldambt steggelen over de stroomrekening. Het gevolg is dat de rekening niet wordt betaald en Enexis alle elektriciteit afsluit.

Dakloos achter

Stichting Oud Winschoten en drie andere organisaties moeten het gebouw uit. De andere instellingen hebben al weer iets nieuws maar Oud Winschoten blijft dakloos achter.

'Wij voelen ons het kind van de rekening', zegt voorzitter Trijnko Pelgrim.

Zoals zo vaak draait het hier om geld. In het oude St. Lucas was de huur laag, dankzij een overeenkomst met de eigenaar en de gemeente. De gemeente Oldambt heeft zelf geen panden meer in Winschoten. Dus moet er van particulieren worden gehuurd, waardoor het prijskaartje te hoog te wordt.

We hebben zelf nauwelijks geld. We krijgen wat subsidie, en soms wordt ons wat toegestopt door een gulle gever Trijnko Pelgrim, voorzitter Oud Winschoten

Pelgrim: 'Wij hebben zelf nauwelijks geld. We krijgen wat subsidie van de gemeente en soms krijgen we wat toegestopt door een gulle gever om iets aan te kunnen kopen, maar verder moeten we zoals vroeger alle dubbeltjes en kwartjes bij elkaar schrapen.'

Subsidiekraan dicht

En nu wil de gemeente Oldambt ook nog eens de subsidiekraan van de stichting Oud Winschoten dichtdraaien. 'De gemeente Oldambt moet bezuinigen en dat gaan ze ook doen op de cultuur. En dan zijn wij ook aan de beurt. Zo zijn we dubbel kind van de rekening'.

Toch geeft Pelgrim de hoop niet op. Van een einde van de stichting Oud Winschoten wil hij niet weten. 'We hebben al meerdere panden bekeken. We zijn meerdere keren op het gemeentehuis geweest. De gemeente is ons ook wel gunstig gezind. Maar het blijft tot nu toe bij woorden.'

Plicht

Pelgrim vindt dat de gemeente een plicht heeft om de stichting in leven te houden. 'In 1977 werd op initiatief van burgemeester Te Loo de stichting opgericht om de Winschoter historie een plek te geven. Het is toch triest dat het erfgoed van een stad met zoveel bijzondere geschiedenis geen onderkomen kan krijgen', vindt Pelgrim.

'Bovendien', zegt hij: 'Staat het zelfs in de statuten dat de gemeente de zorg heeft om de geschiedenis van Winschoten op een goeie manier uit te dragen'.

Waardevolle spullen

Ondertussen staan het archief en alle historisch waardevolle spullen opgeslagen bij een verhuisbedrijf. 'Ik ga ervan uit dat ze daar ook weer vandaan komen', aldus Pelgrim.

Binnenkort gaat de stichting Oud-Winschoten weer om tafel met de politiek.

Lees ook:

- Uit ziekenhuis gezette Jimmy's naar winkelstraat Winschoten

- Wonen in een ziekenhuis? Dit is je kans!

- Voormalig ziekenhuis in Winschoten leeggehaald vanwege onbetaalde rekeningen