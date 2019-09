Tranen om sluiting zorgboerderij: 'Dit is voor veel cliënten een tweede thuis'

Dat zegt Aart van Kruistum, die hoorbaar ontdaan is door het definitieve einde van Zorgboerderij Kardinge. De teamleider van Profila Zorg, de organisatie die de zorgboerderij onder haar hoede heeft, vindt dat de boerderij tot de dag van vandaag zinvol en waardevol werk doet.

'Het functioneert prima, toch moeten we stoppen. De cliënten zijn op de hoogte van het nieuws, maar weten nog niet waar ze naartoe gaan.'

Dagbesteding

Zorgboerderij Kardinge sluit per 31 oktober de deuren. De boerderij biedt dagbesteding aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en mensen met een autistische stoornis of een psychiatrische achtergrond. Ze hebben bij de zorgboerderij werk dat vooral gericht is op het boerenleven, met onder meer een moestuin en (pluim)vee.

Volgens Profila Zorg is de zorg financieel niet meer op te brengen. Profila is een landelijk werkende organisatie op een christelijke grondslag. In onze provincie heeft Profila behalve de zorgboerderij ook een ambulant zorgteam, een team zonder vaste standplaats.

Ambulant team

Dat ambulant team heeft wel een nieuwe plek gevonden, meldt Van Kruistum. Deze medewerkers gaan werken voor Philadelphia, een landelijke organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, tevens op een christelijke grondslag.



Er moet toch iemand te vinden zijn uit Stad? Iemand moet toch op deze prachtige plek verder kunnen? Aart van Kruistum - Zorgboerderij Kardinge

Veranderingen in de zorg

Voor de boerderij was zo'n doorstart dus niet mogelijk. Van Kruistum: 'Het heeft niet alleen met geld te maken, maar ook met de grote veranderingen in de zorg. Die werd tot 2015 gefinancierd via de AWBZ, en sindsdien lokaal door de gemeenten.'

'De gemeente zegt nu: je moet in je eigen wijk zinvolle dagbesteding zoeken, niet meer op een gespecialiseerde boerderij. Onze cliënten moeten samen met de gemeenten, zorgaanbieders en wijkverplegers gaan kijken welke nieuwe plek het beste is voor hen.'

Prachtige plek

Ook voor de zorgboerderij is naarstig gezocht naar een zorgaanbieder. Van Kruistum: 'We hebben eerst gedacht: er moet toch iemand te vinden zijn uit Stad? Iemand moet toch op deze prachtige plek verder kunnen?'

'Ons team is altijd ontzettend betrokken geweest, van de bouw van de boerderij tot nu. Voor het team is dit einde nog moeilijker dan voor mij persoonlijk. Maar wij vinden allemaal onze weg wel.'

