Werk aan 'fietssnelweg' Assen-Groningen vordert gestaag

Er is inmiddels ook een al tweede deel van het fietspad bijna klaar: het deel tussen Taarlo en Oudemolen, langs het Noord-Willemskanaal, nadert z'n voltooiing. Dat meldt RTV Drenthe.

Vorig jaar werd tussen Groningen en Haren al het eerste deel van het traject gerealiseerd.

25 kilometer lang

Een doorfietsroute is een extra breed fietspad, waar fietsers met verschillende snelheden elkaar gemakkelijk kunnen passeren. De fietssnelweg tussen Assen en Groningen wordt in totaal 25 kilometer lang en is naar verwachting in 2023 klaar.

De aanleg van de rest van de route zal de aankomende jaren plaatsvinden. Op dit moment lopen er nog verschillende procedures over een aantal delen van het traject. Dinsdagavond is er in De Dissel in Assen een informatieavond over de aanleg van de doorfietsroute.

Miljoenenproject

De doorfietsroute is een project van de provincies Drenthe en Groningen samen met de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen. De kosten van het fietspad worden op minimaal 15 miljoen euro geschat, maar kunnen (afhankelijk van de verschillende varianten) nog flink oplopen.

