Tbs van 55-jarige die man doodstak in Delfzijl opnieuw verlengd

De rechtbank kwam vandaag direct tot een uitspraak.

De man werd in oktober 1994 door de rechtbank tot twee jaar cel plus tbs met dwangverpleging veroordeeld voor doodslag op een 27-jarige inwoner van Delfzijl.

Messteken

Het slachtoffer werd op 11 mei 1992 door messteken geraakt, en overleed na aankomst in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een ruzie over drugs zou destijds het motief geweest zijn voor de steekpartij.

De nu 55-jarige man was een jonge twintiger toen hij via Curaçao naar Nederland kwam. Ruim twee jaar later ging hij de cel in. Toen hij zijn straf bijna had uitgezeten, werd gestart met de tbs plus dwangverpleging.

Geen 'tbs-light'

De man is volgens deskundigen nog niet toe aan de lichtere vorm van tbs, de tbs met voorwaarden, ook wel 'tbs-light' genoemd. Wel geniet hij met regelmaat een begeleid verlof, met mogelijkheid tot beperkt begeleid verlof.



'Dan loopt men een klein stukje achter hem, of nog iets verder weg', zei mevrouw Gerritsen, een deskundige van de kliniek waar de man verblijft. Volgens haar is de leefstructuur van de man dermate zwak, dat hij altijd zal zijn aangewezen op verpleging.

Tweejaarlijkse toets

De rechtbank beslist iedere twee jaar of de tbs van de man verlengd moet worden. Als de kans op herhaling duidelijk is verminderd, kan de tbs met dwangverpleging onder voorwaarden worden beëindigd.

