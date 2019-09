Donar pleit voor permanente trainingshal in MartiniPlaza

Deze trainingshal moet in de eerste plaats voordelig zijn voor Donar zelf. Maar ook andere clubs uit Groningen zouden hier terecht kunnen. Zoals de onlangs deels dakloos geworden basketbalclubs BVG en Scylla.

Onder één dak

'We hoeven dan niet meer door de stad en de provincie te rijden om te trainen. Onze onder -18 en onder -21 teams kunnen daar ook spelen, zodat de jeugd en heren 1 met staf en medische zorg dus ook onder één dak zitten. En dan blijft er in die hal nog ongeveer dertig uur per week over voor andere basketbalclubs', aldus Stokroos.

Als Donar verhuist naar een permanente trainingshal in MartiniPlaza, ontstaan er ook weer uren in de hallen waar Donar tegenwoordig traint.

Breedtesport

Stokroos: 'Het grootste aantal uren ontstaat in Kardinge en het WAS (Willem-Alexander Sportcentrum). Daar levert één uur van ons ook nog eens drie uur op voor de breedtesport, omdat wij de hele zaal nodig hebben, terwijl het veld opgedeeld kan worden in drie velden voor de breedtesport.'

'Dat levert ook ongeveer dertig uur op. In totaal kunnen wij wel zestig uur voor de gemeente beschikbaar krijgen, als ze gewoon akkoord geven op dit plan', vervolgt Stokroos.

Op de eerste etage

De trainingshal moet op de eerste etage achter de BBC-tribune komen. Het plan is volgens de voorzitter van Donar al behoorlijk goed uitgewerkt.

'Daar is al een hele berekening voor gemaakt. We hebben bijvoorbeeld nog twee splinternieuwe baskets staan in opslag. De vloer van MartiniPlaza moest dit jaar worden vervangen, dus de oude vloer kun je permanent in die hal leggen.'

'Het scorebord moet nog worden vervangen binnen één of twee jaar, dus dat kan er ook in. Dus je kunt daar eigenlijk een hele luxe trainingshal van maken.'

Het is belangrijk om te weten dat Donar en MartiniPlaza gezamenlijk optrekken om deze voor top- én breedtesport belangrijke faciliteit te realiseren Donar-voorzitter Jannes Stokroos

'Waar ik erg blij mee ben en wat belangrijk is om te weten, is dat Donar en MartiniPlaza gezamenlijk optrekken om de trainingshal en daardoor deze voor topsport en breedtesport belangrijke trainingsfaciliteit te realiseren', zegt Stokroos.

Iets anders

Ook de directeur van MartiniPlaza, Willem de Kok, ziet deze trainingshal graag gebouwd worden, alleen kijkt hij er vanuit zijn positie net iets anders tegenaan.

'Hij (Jannes Stokroos, red.) wil morgen die trainingshal hebben en dat snap ik wel. Voor ons geldt dat ik die trainingshal wel wil hebben mits deze met externe financiering gerealiseerd wordt.'

De trainingshal levert geen directe opbrengsten op om de investeringen terug te verdienen, dat maakt het voor ons lastig Willem de Kok, directeur MartiniPlaza

'Deze trainingshal levert geen directe opbrengsten op om de investering terug te verdienen', vervolgt De Kok. 'Dat is voor MartiniPlaza lastig naast alle andere investeringen die gedaan worden.'

'Wanneer wij ons geld besteden aan een theaterproductie of bijvoorbeeld de congreslocatie verdienen we dit direct terug. Zo plat is het, als ik puur naar het geld kijk.'

Belangrijk uithangbord

'Alleen is de topsport, naast theater, events, beurzen en bijvoorbeeld congressen, een erg belangrijk uithangbord voor MartiniPlaza', gaat De Kok verder.

'Als ik Donar kapitaliseer, in de promotie en uitstraling, dan is het een heel belangrijke partner voor ons. Heel erg belangrijk. Die koester ik. Dus ik zie ook wel dat ik daarin wat stappen moet maken.'

'Het is heel erg goed dat hij (Stokroos, red.) dat ongeduld heeft. Hij wil de topsport en met name basketbal verder brengen dan die ooit geweest is en ik probeer wel mee te gaan in het ongeduld, maar ik zie ook dat we meer tijd nodig hebben om het tot stand te brengen', aldus De Kok.

De gemeente Groningen ziet een permanente trainingshal in MartiniPlaza wel zitten. We staan er positief tegenover Een gemeentewoordvoerder

De gemeente Groningen ziet een permanente trainingshal in MartiniPlaza ook wel zitten. 'We zijn daarover in gesprek. Over de inhoud van die gesprekken kan ik verder niks kwijt, het enige wat ik kan zeggen is dat we er positief tegenover staan', aldus een woordvoerder van de gemeente.

Nieuwe topsporthal

Naast een permanente trainingshal, ziet Stokroos ook graag dat er een nieuwe topsporthal gebouwd gaat worden in MartiniPlaza.

'Als je echt een stap wilt maken in de topsport, dan zal je toe moeten naar een topsporthal. En dat is ook geen Ziggo Dome-achtig iets in mijn beleving. Wij zijn zeer tevreden met de middenhal van MartiniPlaza.'

Ook Lycurgus

'Als je die upgrade naar een capaciteit van zesduizend man, met betere faciliteiten dan nu, en permanent, dan profiteert niet alleen Donar ervan, maar dan profiteren alle zaalsporten daarvan. Ook Lycurgus kan daar wedstrijden spelen.'

'Alle zaalsporten profiteren, ook Lycurgus' (foto JKBeeld).



Ook De Kok wil graag een nieuwe topsporthal, al is die volgens hem nog ver weg. Bovendien denkt de directeur van MartiniPlaza dat een andere plek in het complex beter geschikt is.

Aan vervanging toe

'De oude EXPO-hallen stammen uit 1969, die zijn aan vervanging toe. Mijn grote wens is een nieuwe multifunctionele hal voor topsport, beurzen en muziekevenementen, voor zes- tot tienduizend toeschouwers.'

'Maar dan zijn we waarschijnlijk tien jaar verder. We kijken dan niet alleen naar de doorontwikkeling van MartiniPlaza maar ook naar het gehele gebied rond het Stadspark. Ik zou dat graag, behalve met de gemeente en bijvoorbeeld provincie, ook met externe partijen willen ontwikkelen', besluit De Kok.

