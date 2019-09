Groninger Studenten Badminton Club AMOR maakt zich op voor bijzonder seizoen

Voor de Groninger Studenten Badminton Club AMOR zijn het bijzondere tijden. De club promoveerde het afgelopen seizoen voor het eerst in haar bestaan naar de eredivisie. Zaterdag is in Haarlem het eerste duel op het hoogste niveau.

De trainer van AMOR, Joost Quant, die sinds 1995 bij de club zit, weet dat zijn ploeg een unieke prestatie heeft geleverd.

'Het is de eerste keer, voor zover wij konden nagaan, dat een club uit de noordelijke provincies in de eredivisie terecht komt, dus dat is wel bijzonder', aldus Quant.

Studentenvereniging

Daarnaast is het speciaal dat een studentenclub op dit niveau uitkomt, weet ook voorzitter Nathalie van Rhee. 'We zijn de eerste studentenvereniging die op eredivisie-niveau uitkomt, dus dat is echt bijzonder.'

'De doorloop bij AMOR is heel groot, dus het is altijd moeilijk om de goede spelers te behouden, maar we hebben een mooi team nu', aldus Van Rhee.

'Gelukkige' promotie

Toch kwam de promotie wel wat gelukkig tot stand. 'We hebben een beetje geluk gehad, we zijn eigenlijk vierde geworden in de divisie hieronder. Maar omdat de club waar wij een promotie-degradatie wedstrijd tegen moesten spelen zich terugtrok, mochten wij de eredivisie in', legt Quant uit.

'Hard aan het werk'

De club moest vanaf dat moment ook organisatorisch extra hard aan het werk om klaar te zijn voor de eredivisie. 'Vooral financieel was het echt een grote uitdaging. We hebben heel veel sponsors gezocht en heel veel vrijwilligers. Het is wel allemaal gelukt', lacht Van Rhee.

Heksenketel?

'We hopen dat er natuurlijk heel veel mensen op afkomen. We hopen op pers en sponsors, die we hebben uitgenodigd en natuurlijk op heel veel trommels, fluiten en toeschouwers. Ik heb er wel vertrouwen in dat het hier een heksenketel kan worden', meent Van Rhee.

Doelstelling

Sportief gezien wacht de club een grote uitdaging. 'Het wordt een zwaar jaar. Dus we gaan heel veel leren en we gaan ook een paar keer dik verliezen, zonder twijfel. Het is de doelstelling om er in te blijven. Dat zou al heel bijzonder zijn, als dat lukt', stelt Quant.

Eerste duel

G.S.B.C. AMOR speelt zaterdag in Haarlem, op neutraal terrein, tegen BC Roosterse uit Limburg.