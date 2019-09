Lopend Vuur: We moeten niet zo zeuren over het salaris van Matthijs van Nieuwkerk

Met de start van het nieuwe tv-seizoen is De Wereld Draait Door ook terug. En het zou zo maar eens het laatste seizoen van presentator Matthijs van Nieuwkerk kunnen zijn. De discussie over de hoogte van zijn salaris keert van tijd tot tijd terug.

Van Nieuwkerk verdiende vorig jaar, volgende diverse media, bij de publieke omroep 363.000 euro. Als hij na de zomer van 2020 zijn contract verlengt, gaat hij - conform de Balkenendenorm - terug naar 194.000 euro. Het zou reden voor een overstap naar een commerciële zender kunnen zijn.

Van Nieuwkerk zei in het tv-programma Sterren op het doek zich te verbazen over de felheid van de discussie, hoewel hij er een olifantenhuid door gekregen zegt te hebben. 'Ik verdien meer dan anderen. In elke bedrijfstak waar iemand harder werkt of meer succes heeft, verdien je beter. Dat is de normaalste zaak van de wereld.'

In het interview in het AD verdedigde mediadirecteur Gert-Jan Hox van BNNVARA voor de zomer het salaris van Van Nieuwkerk. 'Als je ziet wat Matthijs betekent voor de schatkist, wat hij binnenhaalt aan reclamegeld (via de STER). Hij heeft zijn eigen salaris al na twee weken DWDD terugverdiend. Zijn beloning is dus verre van marktconform.'

Hoe kijk jij naar dit onderwerp?

Ons Lopend Vuur:

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of laat het telefonisch weten via 050-3188288.

Basisbeurs, of niet?

'De basisbeurs voor studenten moet weer ingevoerd worden' was dinsdag ons Lopend Vuur. Van de 4.135 stemmers was 89 procent het daarmee eens, 11 procent oneens.