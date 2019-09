'Slag en vlag': muziek maken voor mensen met verstandelijke beperking

'We willen in eerste instantie plezier maken, dan volgt de persoonlijke ontwikkeling vanzelf', zegt coördinator Jelle Roeper.

Gebrek aan tijd

Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat drie muziekverenigingen - uit Zevenhuizen, Oldekerk en Roden - de krachten zouden bundelen ten behoeve van verstandelijke gehandicapten, maar uiteindelijk bleef alleen Concordia uit Zevenhuizen over. Oorzaak: gebrek aan tijd bij vele vrijwilligers.

Laat onverlet dat er nog steeds sprake is van een bijzonder project: 'Slag en Vlag', dat in oktober van start moet gaan. Jelle Roeper: 'Eigenlijk is het heel simpel. Het is gewoon muziek maken en dansen op muziek, maar dan onder de vlag van de muziekvereniging.'

Inclusiviteit

Waar het om gaat is inclusiviteit, legt Roeper uit. 'Sportverenigingen zijn daarin al veel verder, daar kunnen mensen met een verstandelijke beperking veel makkelijk lid van worden. Bij muziekverenigingen ligt dat veel moeilijk, en wij willen daar verandering in brengen.'

Muziek en beweging zijn belangrijk voor mensen met en mensen zonder verstandelijke beperking, zegt Roeper. 'De ontwikkeling van je hersenen kun je enorm stimuleren door middel van zang en dans', weet hij.

Gezamenlijk concert

Hoe gaat dat eruit zien? 'Er is sprake van twee groepen. Er wordt ook apart gerepeteerd. Maar het ligt voor de hand dat we op een gegeven moment wel gezamenlijk dingen gaan doen. Een gezamenlijk concert, bijvoorbeeld, of samen repeteren.'

