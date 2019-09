Breuk in college Oldambt: SP stapt eruit (update)

De andere partijen zijn de PvdA, VVD en de Partij voor het Noorden.

Tegen partijprincipes



De gemeente Oldambt moet de komende jaren flink bezuinigen. De drie partijen stellen meerdere maatregelen voor, waarin de SP zich niet kan vinden.



'Dit gaat zó tegen onze partijprincipes in. Als dit de weg is die de andere partijen willen bewandelen, dan kunnen wij niet mee.' Dat zijn de woorden van SP-fractievoorzitter Linda Bolderman.

Maatregelen

Oldambt heeft te maken met een flinke bezuinigingsopgave. Over vorig kalenderjaar kwam de gemeente miljoenen tekort en dit jaar staat de teller ook al op ruim drie miljoen euro tekort.

Er moet structureel 2,5 miljoen per jaar bezuinigd worden. Voor het reces is nagedacht over maatregelen. Het college zou in de zomer met eventuele oplossingen komen, die vervolgens aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd.

Maar voor het zover is, stapt de SP uit het college. Bolderman: 'Wij zijn vastgelopen. Wij hebben in aanloop gezegd: in eerste instantie zijn bezuinigingen niet bespreekbaar. En al helemaal niet als je de lasten bij de zwakste schouders neerlegt. Dat is precies wat de andere partijen willen doen.'

Zwakste schouders

'Er liggen plannen om mega te bezuinigingen op huishoudelijke hulp en publiek vervoer. Dan leg je de druk bij de ouderen en mensen met een handicap.'

Maar hoe wil de SP dan aan geld komen? Bolderman: 'Wij hebben voor 26 miljoen euro aan aandelen van Enexis op de plank liggen. Die kun je niet gewoon verkopen, maar wel aan de provincie als dekking. Die aandelen zijn voor financiële noodsituaties. Voor ons is dat nu het geval. Je bent niet meer met de kaasschaaf bezig, je bent echt dingen kapot aan het maken. Als dit de weg is, kunnen wij niet mee.'

Wethouder Kees Swagerman dient vandaag zijn ontslagbrief in. Dat gaat per mail, Swagerman zit namelijk momenteel in Frankrijk.

Reactie collegepartner PvhN

Volgens Jurrie Nieboer, voorman van de Partij voor het Noorden, is het 'verschil absoluut onoverbrugbaar'. Hij vertelt: 'De gemeente Oldambt heeft nog een aantal aandelen Enexis in bezit. De SP wil dat we deze aandelen allemaal verkopen, om zo minimaal mogelijk te bezuinigen.'

Hij vervolgt: 'Wij zeggen met ons drieën: dat mag niet en het is ook niet netjes. We willen best een deel van de aandelen verkopen en een deel bezuinigen. Maar voor de SP waren bezuinigingen op het gebied van het sociaal domein niet bespreekbaar.'

Volgens Nieboer wilde de SP de inkomstenkant verhogen, en was het herinvoeren van het betaald parkeren voor de socialisten een serieuze optie. De andere drie partijen wilden daar niet aan.

Hoe nu verder?

De vraag is wat er nu moet gebeuren. Met het verlies van de SP verliest het college haar meerderheid in de raad. Om weer tot een meerderheid te komen, zijn in elk geval drie zetels nodig.

Hilbert Flokstra, fractievoorzitter van de PvdA en tevens de grootste partij van Oldambt, wil nog niet vooruitlopen op de zaken: 'Wij moeten gesprekken voeren met andere partijen in de raad. Ik heb geen voorkeur. Ik heb mijzelf voorgehouden dat ik de discussie open in wil gaan.'

Dit bericht is aangevuld met reacties van de SP, PvdA en de Partij voor het Noorden



