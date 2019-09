Telefoonmysterie opgelost: mobieltje rijdt kilometers mee op dak van auto (update)

Het overkwam mevrouw Kremer uit Veendam. In Peize was er plotseling vanuit het niets een mobieltje op de motorkap van haar auto gevallen. Een mysterie, dat uiteindelijk werd ontrafeld met twee dolgelukkige mensen.

Uit de lucht vallen

Maandag had de Veendamse de redactie van RTV Noord gebeld met het verhaal dat er zaterdag een telefoon uit de lucht was komen vallen. Het toestel was op haar motorkap beland toen ze moest wachten bij de verkeerslichten in Peize.

Ze had geen enkel idee waar die telefoon vandaan was gekomen. Of wij geen oplossing wisten om de rechtmatige eigenaar te achterhalen? We maakten van het merkwaardige verhaal van de telefoon een stukje op onze site.

Friese vrachtwagenchauffeur

Gisteren belde een Friese vrachtwagenchauffeur met de redactie dat hij zijn mobiele telefoon was kwijtgeraakt. Dat was gebeurd nadat hij in Roderesch een oude vrouw in een auto de weg had gewezen. Het was een zwarte Samsung, eenzelfde telefoon die op de motorkap van mevrouw Kremer was beland.

De redactie belde daarop weer met Veendam. Of mevrouw Kremer toevallig die zaterdag ook door een vrachtwagenchauffeur de weg was gewezen?

Verkeerde kant

Dat klopte wel, maar dat was in Roderesch. Daar had de tomtom haar de verkeerde kant op gestuurd. Toen wij haar vertelden dat de truckchauffeur sinds hij haar de goeie kant op had gestuurd zijn zwarte Samsung kwijt was, en hij haast wel de rechtmatige eigenaar moest zijn, kon ze het niet geloven.

'Dat kan gewoon niet'

'Dat kan gewoon niet', was haar eerste reactie. 'Ik ben daarna naar Leek gereden, mijn auto heeft daar nog een uurtje op een volle parkeerplaats gestaan en toen ben ik terug via Roden naar Peize gereden en pas daar bij de stoplichten viel het ding op mijn motorkap. Het kan toch niet dat die telefoon na al die kilometers en uren op het dak heeft gelegen..'

Het kan dus wél. Een mobiele telefoon die meer dan 20 kilometer meelift op een rijdende auto.

Grote bos bloemen

Wij brachten mevrouw Kremer in contact met de Friese vrachtwagenchauffeur Robert van der Wal. Dinsdagavond stond hij bij haar op de stoep met een grote bos bloemen.

'We hebben de telefoon aan de lader gedaan en hij deed het meteen. En het was zijn telefoon. Ik heb nog nooit iemand zo gelukkig gezien', vertelt mevrouw Kremer. 'Wat was die jongen blij. Hij had alles in die telefoon staan...'

Vogelliefhebber

'Toen ik met de vrachtwagen terugkwam in Drachten, kon ik de telefoon niet meer vinden. Ik heb mezelf meerdere keren gebeld, maar de batterij was helaas al leeg', zegt Van der Wal over het moment waarop hij merkte dat zijn telefoon weg was.

Het meest blij was de vogelliefhebber dat hij zijn foto's weer terug had.

'Hij had een jonge ekster die uit het nest was gevallen zelf grootgebracht. En daar allemaal foto's van gemaakt. Het vogeltje kwam telkens uit zichzelf weer terug bij zijn huis. Tot ie op een dag werd gegrepen door een kat. Daar was ie zo sneu over. De foto's waren een dierbare herinnering', vertelt ze.

'Ik ga er nu zeker weten een back-up van maken', zegt Van der Wal. 'En er komt ook een hoesje om de telefoon heen.'

Ongelooflijk blij

Mevrouw Kremer zelf is ook verheugd dat alles weer op z'n pootjes terecht is gekomen.

'Ik ben zo ongelooflijk blij voor die jongen…'

Maar de reis van de telefoon op het dak van de auto, die begrijpt ze nog steeds niet.

“Ik snap er niets van, maar het is toch gebeurd...'

Dit bericht is aangevuld met een reactie van de vrachtwagenchauffeur van wie de telefoon is

