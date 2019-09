Bezoekers Bevrijdingsfestival laten bijna 4000 euro op betaalkaarten staan

Het Bevrijdingsfestival was dit jaar voor het eerst 'pin only'. Er kon dus niet met contant geld betaald worden. Wel konden bezoekers vooraf geld laten storten op de zogeheten cash card. 'We hebben tweeduizend van deze kaarten verkocht', vertelt festivaldirecteur Diederik van der Meide.

Van de tweeduizend bezoekers die een kaart kochten, hebben uiteindelijk maar zeventig mensen de moeite genomen om hun geld terug te vragen.

'Kwestie van wennen'

'Ik denk dat het gewoon een kwestie is van wennen', aldus Van der Meide. 'Mensen waren altijd gewend om met contant geld te betalen. Vervolgens hebben ze heel lang met munten betaald en nu zijn we dus overgestapt op een nieuw publieksvriendelijk systeem.'

Moeite

Het geld dat op de kaart blijft staan kan dus wel teruggevraagd worden. In het geval van het Bevrijdingsfestival moest dat binnen een week gebeuren. En er moest nog minimaal 2,50 euro op de kaart staan. 'Een aantal mensen had daar wat moeite mee, dus we zullen volgend jaar waarschijnlijk tien dagen of twee weken doen', aldus de festivaldirecteur.

Onder aan de streep is er een bedrag van 3860 euro blijven staan. Gemiddeld gaat het dus om zo'n twee euro per kaart. Van der Meide: 'Dat is echt marginaal. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met het aantal munten dat in het verleden niet werd ingeleverd, dan is dit echt een fractie.'

Muntenbusiness

De organisatie van het Bevrijdingsfestival is volgens Van der Meide bewust van de 'muntenbusiness' afgestapt.

'Munten verkopen in de hoop dat ze na afloop niet worden ingeleverd is natuurlijk een enorme cashcow voor de organisatoren van concerten en festivals. Maar wij vinden dat mensen moeten betalen voor wat ze krijgen. Dus als het anders kan dan moet je het anders doen.'

Pinnen

De verwachting van de organisatie is bovendien dat er volgend jaar een stuk minder cash cards verkocht zullen worden. 'En over twee jaar houden we er gewoon mee op omdat iedereen dan wel weet dat je gewoon met je pinpas kunt betalen.'

'En wat er met die vierduizend euro gaat gebeuren? Dat wordt gewoon op de bankrekening van het festival gestort en dat nemen we mee in de exploitatie voor volgend jaar', besluit Van der Meide.

