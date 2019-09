Volleybalmeiden ontmaskeren telefoondief na achtervolging

Terwijl het team aan het trainen is, sluipt een onbekende man de kleedkamer binnen en gaat er met een telefoon vandoor.

Tas opengehaald

Kort daarna wandelt Naomi Kuipers de kleedkamer binnen om haar bidon te pakken. Ze is al wat later op de training, daarom besluit ze eerder om haar tas in de kleedkamer te laten, in plaats van in een kluisje te stoppen. De man is op dat moment al weg.

'Ik zag al meteen dat mijn tas opengehaald was en mijn jas eruit was gehaald. Ik miste mijn telefoon en mijn pinpas.'

'We gaan erachteraan'

Snel haalt de 17-jarige sportieveling één van haar teamgenoten erbij. Ze kijken elkaar aan en twijfelen geen moment. 'We dachten direct: we gaan er achteraan. Via een speciale applicatie kon ik op de telefoon van mijn vriendin zien waar mijn eigen telefoon was.'

Hij oogde niet fris. Zijn kleren waren gescheurd en hij stonk Naomi Kuipers - achtervolgde een telefoondief

Op het scherm zien ze hoe het lichtgevende bolletje de kant van het station van Grijpskerk opgaat. De rest van het team besluit mee te gaan. 'Alleen had ik het niet gedaan, denk ik.'

Eenmaal aangekomen op het station zien ze al snel om welke man het gaat. 'Hij oogde niet fris. Zijn kleren waren gescheurd en hij stonk', vertelt Kuipers.

Meerdere gestolen telefoons

De man blijkt meerdere gestolen telefoons bij zich te hebben. 'Hij had ook ergens anders ingebroken in Grijpskerk.' De dief probeert de dames in eerste instantie voor de gek te houden, door hen een van de andere telefoons te geven. 'Maar daar trapten wij niet in.'

Via de applicatie laten ze een alarm afgaan. Maar de man heeft de telefoon van Kuipers niet bij zich. 'Hij had de telefoon al eerder had weggegooid of aan iemand anders gegeven.' Op dat moment staat nog steeds een groep van twaalf meisjes om de man heen om te voorkomen dat de man de trein in gaat.

Uiteindelijk schakelt het volleybalteam de politie in. Agenten slaan de man in de boeien. De dief blijkt een 34-jarige Stadjer. Hij is verhoord en blijft voorlopig vastzitten.

De telefoon van Kuipers is in de buurt van de sporthal teruggevonden.