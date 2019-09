Reden breuk Oldambt: 'SP weigert mee te werken aan bezuinigingen'

De reden voor de breuk in het gemeentebestuur van Oldambt, is dat de SP weigert mee te werken aan bezuinigingen. Dat zeggen collegepartijen PvdA, Partij voor het Noorden (PvhN) en de VVD.

SP-fractievoorzitter Linda Bolderman spreekt dit tegen, maar de andere drie partijen zeggen dat de socialist daarin niet de waarheid spreekt.

Niet bezuinigen

In juli dit jaar spraken de partijen in Oldambt over mogelijke oplossingen om de miljoenentekorten te dekken. Er moet jaarlijks voor 2,5 miljoen euro bezuinigd worden. Daar waar nagenoeg alle partijen met mogelijke oplossingen kwamen, was toen de letterlijke uitspraak van de SP: 'Wij willen niet bezuinigen. Er moet meer geld komen uit Den Haag.'

En aan die woorden houdt de SP volgens de drie collegepartijen vast.

Dat is niet waar

Bolderman laat telefonisch weten dat de SP 'best wil bezuinigen, maar niet op het sociaal domein'. Dat is niet waar, vertellen de fractievoorzitters van de overgebleven coalitiepartijen PvdA, PvhN en de VVD.

PvdA-er Hilbert Flokstra: 'Wij zaten gisteravond met elkaar om tafel. Toen is echt expliciet de vraag aan de SP gesteld: Is er qua bezuiningen nergens over te praten? Het antwoord van de SP was: ja, nja, misschien, maar eigenlijk gewoon niet. Wij hebben vervolgens voorgesteld om nog in het ruimtelijk domein te bezuinigen, maar dat is ook in de prullenbak verdwenen.'

Harold de Groot, voorman van de VVD, sluit zich aan bij die woorden. 'De SP heeft het in juli gezegd én gisteravond opnieuw: de partij wil niet bezuinigen.'

Absoluut niet!

De laatste fractievoorzitter bij het overleg van gisteravond was Jurrie Nieboer van de PvhN. Hij hierover: 'De SP wilde absoluut niet bezuinigen! Ik hou er niet van. Ik vind het te makkelijk om te zeggen: wij willen niet bezuinigen en voer het parkeergeld maar weer in en verhoog de OZB maar met een paar procent. En je kunt ook niet zomaar de pot leeghalen!'

Met dat laatste doelt hij op het plan van de SP. Oldambt heeft voor 26 miljoen euro aan aandelen op de plank liggen. Een soort schatkist voor noodgevallen. De socialisten willen daar een beroep op doen.

Schatkist op de kop

De SP wil in één klap de schatkist op de kop gooien. Op die manier staat Oldambt er in één klap financieel gezond voor en worden de inwoners niet geconfronteerd met bezuinigingen. Maar zomaar alle aandelen verkopen, dat is onbespreekbaar voor de overige drie partijen.

Zoals VVD-er De Groot het verwoord: 'Je kunt niet al je zilver verkopen en dan hopen dat de wind goed gaat staan.'

Dat betekent overigens niet dat er helemaal geen aanspraak wordt gedaan op de aandelen. Oldambt wil een deel daarvan gebruiken om de jeugdzorgtekorten van de komende jaren te dekken.

Anderhalve week geleden

De vier wethouders voerden afgelopen tijd meerdere gesprekken met elkaar over de bezuinigingen. Zij hebben afgesproken dat hun fractievoorzitters het woord doen.

Flokstra hierover: 'Anderhalve week geleden werd duidelijk dat de SP niet mee gaat met de voorstellen. Tot die tijd ging het overleg goed, maar de partij trok opeens een soort muur op. Daarom hebben de fracties gisteravond bij elkaar gezeten. Toen is de vraag gesteld: is er nog ruimte? Maar nee, die was er niet.'

Reactie SP

De SP spreekt de woorden van de drie partijen tegen. Volgens Bolderman wil de SP 'echt wel bezuinigen op stenen, straten en gebouwen'. Maar die uitspraak staat volgens de andere drie partijen dus haaks op de woorden die dinsdagavond door de SP'er uitgesproken zijn.

