Oldambt is politiek slagveld: vijfde wethouder in negen jaar sneuvelt

Kees Swagerman (SP) is niet de eerste wethouder in de gemeente Oldambt die de eindstreep niet haalt. In de negen jaar dat de gemeente bestaat, is Swagerman de vijfde wethouder die tussentijds vertrekt.

De gemeente Oldambt gaat op 1 januari 2010 van start en is een fusie tussen de gemeenten Scheemda, Winschoten en Reiderland. De fusie is noodzakelijk volgens gedeputeerde Henk Bleker (CDA), en zal bijdragen aan een beter bestuurbare gemeente. Maar wanneer Oldambt twee jaar onderweg is, houdt de eerste wethouder het alweer voorgezien.

Zwiers gaat weg en Brader moet weg

Bé Zwiers (PvdA), voormalig politieman en bestuurder van Scheemda, stapt in april 2012 'om persoonlijke redenen'. Het is het begin van een uiterst turbulente periode. Enkele weken later klapt het gemeentebestuur in Oldambt. Coalitiepartij SP en wethouder Rikus Brader worden weggestuurd door de PvdA, GroenLinks en het CDA. Reden: de SP wil uiteindelijk toch geen bouw van cultuurhuis De Klinker en de andere partijen willen dat wel.



Het gemeentebestuur is amper twee jaar actief en heeft al twee wethouders moeten uitzwaaien. De coalitie PvdA, CDA en GroenLinks gaat verder.

Boon blijft, Polman gaat

In april 2013 vindt het volgende incident plaats. Wethouder Bard Boon en de raadsleden Karel Kötz en Detty Hofstee zeggen hun lidmaatschap van GroenLinks op en gaan verder onder de naam Progressief Oldambt. Reden voor de VCP om een motie van wantrouwen in te dienen tegen Boon, maar die motie wordt niet aangenomen. Opnieuw een wethouder wegsturen zou niet goed zijn voor de bestuurbaarheid van Oldambt, zo is het argument.

Boon mag blijven, maar het duurt niet lang tot de volgende wethouder sneuvelt. Hans Polman, opvolger van wethouder Bé Zwiers houdt het nog geen anderhalf jaar vol. Hij treedt in april 2012 aan, maar zegt in oktober 2013 een mail dat er geen collegialiteit en onderling vertrouwen is.

Geen duobaan voor de burgemeester

Een politieke crisis in het college in Oldambt is een feit, want burgemeester Pieter Smit mag in diezelfde periode van de gemeenteraad geen burgemeester in Bellingwedde worden. Smit was door Commissaris van de Koning Max van den Berg gevraagd een duobaan te aanvaarden, maar de raad vindt dat Smit zich moet richten op Oldambt. De politieke crisis vraagt immers alle aandacht.

Einde aan een onrustige periode

In de tussentijd struikelt wethouder Klaas van Leeuwen bijna over het faillissement van stichting Opmaat. Het re-integratiebedrijf wordt failliet verklaard, maar uit het potje van 1,2 miljoen voor een sociaal plan gaat ruim zes ton naar het adviesbureau OWL Advies. Gevolg: twee ex-werknemers die recht zouden hebben op wachtgeld tot hun pensioen, blijven berooid achter. Van Leeuwen overleeft de affaire, maar zal door vakbond Akvakabo achtervolgd worden met de dreiging van een rechtszaak.

Het is het einde van de eerste collegeperiode van Oldambt, waarin het geen moment rustig is geweest.

Van den Aker vertrekt na ozb-discussie

Vanaf 2014 lijkt Oldambt te hebben geleerd van haar turbulente geboorte, maar dat leerproces duurt slechts enkele maanden. Fractieleider Geert van der Wal van het CDA stapt op. Reden: zijn partij wil instemmen met het verhogen van de onroerendezaakbelasting (ozb). Van der Wal is tegen.

Opnieuw is het politiek hommeles in Oldambt. De discussie rond de ozb herhaalt zich eind 2017, waarin het CDA enkele maanden voor de verkiezingen dreigt de coalitie op te blazen als de ozb opnieuw wordt verhoogd. De ruzie wordt gesust, maar in de nasleep geeft wethouder Ricky van den Aker (CDA) er de brui aan. 'Persoonlijke omstandigheden', geeft ze aan als oorzaak voor haar vertrek.

De financiële problemen overschaduwen Oldambt na de verkiezingen in 2018. De bezuinigingen in de jeugdzorg zorgen wederom voor stevige discussies over het verdelen van het geld. Een nieuwe bezuinigingsronde is voor de SP aanleiding om eruit te stappen.

Swagerman is de vijfde

Kees Swagerman is na Bé Zwiers (PvdA), Rikus Brader (SP), Hans Polman (PvdA) en Ricky van den Aker (CDA) de vijfde wethouder die het einde van de periode niet haalt. Never a dull moment in het land van de Graanrepubliek en de Molenstad.

