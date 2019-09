Eene Scheepstra uit Den Andel reist de wereld rond met zijn pot zout

Met een pot zout de wereld rond? Dat klinkt nog niet zo bijzonder. Maar wat het bijzonder maakt is dat Eene Scheepstra uit Den Andel hoogbejaard is. De 85-jarige heeft meegedaan aan het SBS6 programma: De wereld rond met 80-jarigen.

Scheepstra is een dikke maand van huis geweest om mee te reizen voor het derde seizoen van het programma. Daarin reist Dennis van der Geest met acht hoogbejaarden de wereld over. Vier mannen en vier vrouwen.

'Het was natuurlijk wel spannend of je een klik met de mensen hebt. Maar het is mij enorm meegevallen. Het was hartstikke gezellig', vertelt Scheepstra. Hij heeft samen met de anderen acht verschillende landen bezocht, van Spanje tot Vietnam en van Canada tot Suriname.



Wens

In het programma hebben alle ouderen een wens die alleen het buitenland in vervulling kan geen. Scheepstra had er ook één. 'Maar ik kan er niks over zeggen. Het moet een beetje geheim blijven weetje wel. Anders is de uitzending geen verrassing meer.'

Er is goed voor Scheepstra gezorgd. Naast het productieteam waren er twee verpleegkundigen mee. 'Er was maar één moment dat ik mij niet zo goed voelde. Maar dat kwam toen door een lange reis en vlucht die we moesten maken. Dan zit je de hele tijd in dat vliegtuig geluid', vertelt Eene.

Dat Schepstra vier kilo is afgevallen na de reis heeft er waarschijnlijk mee te maken gehad dat hij niet van vreemd eten houdt. 'Nee doe mij maar draadjesvlees met aardappelen en zout. Ja de pot zout heb ik in de koffer mee gehad. Want er kan mij niet genoeg op.'

Hier krijgt de groep van Dennis van der Gees paella voorgeschoteld. (Foto: SBS6)

Even buiten de deur

Zijn schoondochter Monique Scheepstra heeft hem voor het programma opgegeven. 'Nadat onze moeke overleden is, zat Eene een beetje in een dip en ik dacht: goh hij moet eens op reis. Eene wilde altijd al een verre reis maken maar moeke zag dat niet zitten. Die had daar geen behoefte aan', vertelt Monique.

Eene Scheepstra en zijn schoondochter

Uit meer dan duizend aanmeldingen is Scheepstra samen met zeven anderen geselecteerd. 'We zijn zo blij dat hij mee mocht. Hij wil nooit geen vreemd eten en het is daarom ook zo lastig met hem uit eten te gaan. Maar misschien is dat nu anders geworden na de reis', grapt Monique.

Bekendheid

Dat Scheepstra straks een bekende Groninger is kan hem niet zoveel schelen. In het dorp kennen ze hem allemaal al. Hij had namelijk een tankstation, installatiebedrijf en smederij. 'De mensen hier in het dorp gunnen mij dit en de mensen die weten dat ik weg ben geweest vinden dat hartstikke leuk', vertelt Scheepstra.

De 85-jarige Eene Scheepstra heeft goede vrienden overgehouden aan het programma. 'Ja, we hebben al een gezellige reünie gehad met de andere deelnemers. Jonge, jonge, jonge. Dit is wel de reis van mijn leven geweest.'

Het programma: De wereld rond met 80-jarigen is vanaf woensdag 4 september wekelijks om 20.30 uur is te zien bij SBS6.