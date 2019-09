Proef met grasraffinage in Doezum: 'We zijn op de goede weg'

Op het erf van boer Jan Veenstra in Doezum staat woensdag een bijzonder apparaat opgesteld. Het gaat om mobiele grasraffinagemachine die versgemaaid gras scheidt in een vaste stof en een vloeibare stof.

Het gaat in Doezum om een proef waarbij wordt onderzocht of grondstoffen op het eigen erf kunnen worden verwerkt. Daarmee kan bijvoorbeeld het transport van veevoer worden gereduceerd.

Trailer

De machine zit in een trailer die eenvoudig van boerderij naar boerderij kan worden verplaatst. Via een laadklep wordt het gras in de machine gestort waar het meteen wordt gekneusd en geplet in een wals.

Verderop in het apparaat worden het gras en het daarin aanwezige vocht van elkaar gescheiden. Via een lopende band valt het gras in een bak, de vloeistof loopt via een slang in een tank. Het gras kan worden gebruikt als veevoer. Van de vloeistof kunnen andere producten worden gemaakt.

2.000 kilo gras

Per uur wordt 2.000 kilo gras verwerkt. 'Dat is waarschijnlijk nog niet genoeg om het al rendabel te maken voor een boer', zegt projectmanager Sytze Waltje van DLV Advies, 'maar we zijn op de goede weg.'

De machine is gebouwd door het bedrijf Grassa, dat twintig jaar in de ontwikkeling heeft gestoken. Nu kunnen boeren in Groningen, Friesland en Drenthe er kennis mee maken.

Meer dan kuilen en hooi

Het idee achter de machine is dat je meer met gras kunt doen dan het in te kuilen of er hooi van te maken. Daarnaast helpt het mee aan de kringloop: steeds meer van wat er op de eigen boerderij wordt verbouwd wordt op eigen boerderij gebruikt.