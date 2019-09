Westerkwartier maakt zich op voor theaterspektakel Noar Huus

Een western op zijn Westerkwartiers. Dat moet het theaterspektakel Noar Huus worden. De hilarische voorstelling gaat over twee weken in première in een weiland bij Niekerk. Tientallen vrijwilligers zijn inmiddels hard aan het repeteren.

De contouren van het spektakel zijn inmiddels al te zien in een weiland vlak naast camping De Maarsdijk bij Niekerk. Gemonteerd aan auto's en boerenwagens staat een deel van het decor in een cirkel klaar.

'Straks zit hier het publiek op een tribune,' wijst regisseur Saskia Broertjes. 'Het decor trekt tijdens de voorstelling aan het publiek voorbij. Het is net als in Lucky Luke, zo'n karavaan kolonisten die bedreigd wordt en met hun wagens in een cirkel gaan staan.'

Drie cowboys op de vlucht in het Westerkwartier

Met Lucky Luke zijn we ook meteen in de westernsfeer van Noar Huus. Het stuk draait rond drie cowboys die op de vlucht in het Westerkwartier terecht komen.

'Er zit een nog grotere boef achter hen aan en ze denken dat ze hier in het Westerkwartier veilig zijn want hier gebeurt toch nooit wat maar dat blijkt natuurlijk heel anders te zijn,' vertelt Broertjes.

Een van de cowboys is Berend, gespeeld door Kees Jan Luursema. Berend is de cowboy met roots in het Westerkwartier. 'Berend heeft zijn jeugd in het Westerkwartier doorgebracht,' vertelt de acteur. 'Op de vlucht uit het Westen probeert hij hier zijn kansen te zoeken.' Berend claimt dat hij het dorpscafé heeft geërfd.

Scootmobiele Greet of Calamiteiten Jannie

Voor veel hilariteit in het stuk zorgt Alie Kraaijinga. Zij speelt Greet die tijdens de voorstelling, gewapend met een geweer, op haar scootmobiel door het decor crosst.

'Ik ben scootmobiele Greet, bijgenaamd Calamiteiten Jannie en voor mij moet je oppassen want ik schiet zo met mijn buks. Het is een hele komische rol, ik ben er heel blij mee,' vertelt Alie.

Première is al uitverkocht

Aan Noar Huus werken tientallen vrijwilligers mee uit de weide omgeving van het Westerkwartier. Tijdens de repetitie zijn er een twintigtal aanwezig. Straks als het voor het 'eggie' gaat staat er een orkest en een groot koor. Noar Huus is vanaf 18 september te zien. De première op 20 september is inmiddels uitverkocht.