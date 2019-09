Oude RKZ is 40 jaar geleden gekraakt en viert dat

Deze week is het veertig jaar geleden dat honderd krakers het Rooms Katholieke Ziekenhuis (RKZ) in Groningen bezetten. Nu is het Oude RKZ een woongemeenschap met zo'n 250 bewoners.

Op zaterdag 7 september viert het Oude RKZ dat het veertig jaar geleden is dat de eerste krakers voet zetten op de oude ziekenhuisvloer.

Volgens bewoner Bob Hovenkamp moet het Oude RKZ behouden blijven voor Groningen. 'Het is een uniek gebouw. Een oud-ziekenhuis dat nu bewoond wordt. Het is een monument.'

'Je kan je altijd inschrijven bij ons'

Hovenkamp wil zelfs nog wel verder gaan: 'Het is een monument van een stukje recente geschiedenis: de kraakbeweging en wat er voor moois uit voort gekomen is. We kunnen er wonen, het gebouw onderhouden en alles zelfstandig beheren.'

Volgens Hovenkamp is het voor iedereen mogelijk om een bewoner van het Oude RKZ te worden. Al moet er wel wat stappen gezet worden voordat je er kan komen wonen. 'We hebben geen last van leegstand, maar je kan je altijd inschrijven.'

'Je wordt dan uitgenodigd en moet je door naar de introductiecommissie', weet Hovenkamp. 'Dan kom je te weten wat het Oude RKZ inhoudt en wat verwacht het RKZ van jou, en wat kun je van het RKZ verwachten?'

Iedereen werkt mee aan het gebouw

Er zit namelijk een aantal voorwaarden aan het mogen huren in het Oude RKZ. Naast je gewone huur draag je een gedeelte van je huur bij in tijd. Iedereen binnen het Oude RKZ werkt mee aan de onderhoud en het beheer van het gebouw.

'Zo houden we het gebouw in stand en betaalbaar', aldus Hovenkamp. Hij wil ook nooit meer weg. 'Ik heb nooit het gevoel dat ik ooit naar een echt huis wil, in tegendeel. Ik kan er nu prima wonen met mijn vriendin en twee kinderen.'