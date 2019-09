Van links tot rechts positief over ecodorp in Ter Apel

De gemeenteraad van Westerwolde is positief over de plannen voor de komst van een 'ecodorp' bij Ter Apel. Van GroenLinks tot VVD ziet men het dorp wel zitten: 'Al gaan we er vanuit dat het de gemeente geen geld gaat kosten', zegt de liberaal Pieter Dinkla.

De gemeenteraad moet toestemming geven voor de bouw van een zogenaamd ecodorp op het voormalige terrein van aardappelmeelfabriek Avebe in Ter Apel. Geen enkele partij lijkt die plannen een strobreed in de weg te gaan leggen.

'Nu echt van start'

Susan Goslinga van het Ecodorp Noordeland is blij. 'We kunnen nu echt van start gaan', zegt ze. 'We zijn blij dat de mensen in de gemeenteraad ook meedenken over de invulling van de plannen. Dat had ik niet verwacht.'

Wat is een ecodorp?

Het Ecodorp Noordeland is een leefgemeenschap die streeft naar een hoge mate van zelfvoorziening. De bewoners van het ecodorp wonen op het terrein in kleine energieneutrale woningen.

In totaal moeten er straks dertig mensen in het ecodorp wonen. Het streven is dat dit wordt uitgebreid naar zestig woningen.

Plan ligt er al een tijdje

Wethouder Bart Huizing (PvdA) vindt het mooi dat de gemeenteraad positief reageert.

Het plan voor het dorp ligt er al een tijdje: 'In de voormalige gemeente Vlagtwedde is men al begonnen met de eerste plannen. Het is een ambitieus idee, maar we hebben het vertrouwen gekregen dat het gaat lukken.'

Avond niet meer stuk

Voor Susan Goslinga kan de avond in ieder geval niet meer stuk: 'Ik ga met een ontzettend blij gevoel naar huis en denk dat we zo nog wel even een feestje gaan vieren.'

Over drie weken stemt de gemeenteraad definitief over het plan van het ecodorp.

