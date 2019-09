Lopend Vuur: Ik zou niet weten hoe ik mijn huis aardgasvrij moet maken

Maar ze voelen om allerlei redenen nog niet de behoefte om zelf tot actie over te gaan. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport.

Veel mensen weten niet wat ze kunnen verwachten van de technieken die in plaats van aardgas komen. Ook zijn er zorgen over de betaalbaarheid en het effect van maatregelen, en is er onzekerheid over het overheidsbeleid. Dat zorgt volgens het SCP voor terughoudendheid. Verder zien veel huiseigenaren wel wat in een collectieve aanpak, maar zijn er tegelijkertijd juist ook zorgen dat mensen de controle verliezen over hun eigen situatie.

Het kabinet wil uiterlijk in 2030 anderhalf miljoen woningen van het aardgas af hebben, zo valt te lezen in het Klimaatakkoord. In de periode tot 2050 moeten álle ongeveer zeven miljoen woningen in Nederland zonder aardgas kunnen voor verwarming en om te koken.

Als alternatieven voor verwarming adviseert Milieu Centraal onder meer verschillende soorten warmtepompen, al dan niet als hybride samen met een cv-ketel. Verder kunnen wijken worden aangesloten op een warmtenet, de zogeheten stadsverwarming. De meeste opties zijn in de aanschaf, ook met subsidie, duurder dan een gewone cv-ketel. Wel leveren ze een besparing op in het gebruik.

Juist in onze provincie voelen we de noodzaak om minder of geen gas te gaan gebruiken. Maar weet je ook al hoe je dat gaat doen?

