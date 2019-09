Monumenten krijgen 4 miljoen voor onderhoud

Onder meer de kerk in Garmerwolde krijgt subsidie (Foto: Wikimedia Commons/Pa3ems)

108 monumenten in onze provincie krijgen subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om de komende zes jaren onderhoud te kunnen doen.

Het gaat om kerken, boerderijen, borgen en molens, maar er zijn ook parken en archeologisch belangrijke plekken die financiële steun krijgen. In totaal is in Groningen voor bijna vier miljoen euro subsidie toegekend, landelijk gaat het om bijna 87 miljoen.

Eigenaren kunnen er bijvoorbeeld schilder- en voegwerk, dakonderhoud en onderhoud aan interieuronderdelen van bekostigen.

'Mooie regeling'

Het aantal zogeheten instandhoudingssubsidies is iets lager dan vorig jaar. Toen kregen 116 monumenten subsidie. Maar Monumentenwacht Groningen is toch tevreden, zegt coördinator Corrie Boer.

'Natuurlijk! Zo'n 10 procent van de monumenten kan gebruik maken van deze subsidie. Daarbij is dit een regeling die de eigenaren geld geeft voor de komende zes jaar. Eigenaren kunnen daarmee jaren vooruit kijken. Dat is altijd beter dan dat zij één keer in de zoveel tijd een smak geld nodig hebben om de boel te restaureren', meent Boer.

Met 108 monumenten heeft Groningen bovendien een goed aandeel in de landelijke pot die de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed uitkeert, stelt zij.

Hoogste subsidies

Het hoogste subsidiebedrag (218.000 euro) gaat naar het Groninger Stadhuis, dat binnenkort wordt verbouwd. Verder springen de Hervormde Kerk in Uithuizen (146.000 euro), het Oosterpark in Hoogezand (131.000 euro) en de Hervormde Kerk in Garmerwolde (116.000 euro) eruit.

'Wat ik ook heel mooi vind, is dat er subsidie (123.000 euro) is toegekend aan de Wierde Maarhuizen - een archeologisch monument, aan een tweetal groene monumenten en aan een aantal agrariërs', zegt Boer.

Particulieren

De subsidie is alleen voor niet-woonhuizen bedoeld. Maar ook bezitters van monumentale woonhuizen kunnen vanaf komend voorjaar een beroep doen op subsidie voor onderhoud.

Monumentenwacht Groningen en andere erfgoedorganisaties geven daarover donderdagmiddag informatie tijdens de eerste Erfgoedfair. Die vindt vanaf 13.00 uur plaats in Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum.

