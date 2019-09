Juwelier Hazekamp: 'Ik dacht dat Willem-Alexander zou komen, niet aan een vallende gevel'

'Ik zie geen aanleiding om mijn zaak te sluiten. Mensen kunnen gewoon om de hekken heenlopen, de veiligheid van mijn klanten is niet in het geding.'

Juwelier Rein Hazekamp is donderdag gewoon open gegaan, ondanks dat er woensdagavond een stuk uit de gevel van het pand van de buren viel. Restaurant Wereldburgers gaat donderdagmiddag ook weer open. Boekhandel Van der Velde is voorlopig wél dicht, in afwachting van bouwkundig onderzoek door de gemeente.

Wakker van lawaai

Hazekamp woont boven zijn zaak. 'Ik werd om een uur of twee vannacht wakker door een auto met ijzeren hekken die afgeladen werden. De politie zette de boel af. Ik dacht: wat is hier aan de hand? De koning komt morgen toch niet? Er is geen feest, 28 augustus is al geweest', vertelt hij.

De juwelier belde vervolgens 112 om te vragen wat er aan de hand was. 'Ik kreeg de politie aan de lijn. Die zei: loop maar naar buiten, dan kunt u het de agenten vragen. Dus ik zei: ik woon boven een juwelierszaak met alarm. Dan moet ik weer de alarmcentrale bellen. Toen gaven ze aan dat een deel van de gevel naar beneden was gekomen.'

Geschrokken

Inmiddels heeft Hazekamp de ravage op straat zelf gezien. 'Ik ben geschrokken, want het is grote hoeveelheid. Geluk bij ongeluk dat er niemand liep. Dan was 'ie jarig, dan was 'ie de patiënt, hoor.'

De juwelier heeft bovendien de gevel van het pand van de buren nog eens goed bekeken. 'Op sommige plekken begint de gevelbekleding los te raken. Dat moeten ze goed in de gaten houden.'

Het trottoir voor boekhandel Van der Velde op het Akerkhof in Stad is nog altijd afgezet (Foto: Peter Steinfort/RTV Noord)

