Tbs Marthin S., die zijn ex-vrouw en haar moeder doodde, met twee jaar verlengd

De tbs-behandeling van oud-Winschoter Marthin S., die in 2004 in Appingedam zijn ex-vriendin en haar moeder om het leven bracht, wordt met twee jaar verlengd.

Dat heeft de rechtbank bepaald. Het Openbaar Ministerie (OM) had de rechtbank twee weken geleden ook verzocht om de tbs van S. met twee jaar te verlengen.

Persoonlijkheidsstoornis

S. wordt nu al tien jaar behandeld. Hij verblijft in de Oostvaarderskliniek in Almere. Hij kampt met een moeilijk te behandelen persoonlijkheidsstoornis. In acht jaar tijd had de man zestien verschillende begeleiders.

Inmiddels gaat het met S. de goede kant op. Toch heeft hij volgens deskundigen nog een lange weg te gaan voordat zijn tbs kan worden beëindigd.

De stappen die S. tijdens zijn behandeling moet nemen, verlopen volgens deskundigen traag. Dat zou niet aan de behandeling liggen, maar aan de problematiek van S. zelf.

Met zoontje in Eemskanaal



S. ging op 3 april 2004 naar het huis van Lammert en Eke Pelgrim. Hun dochter Geertje Pelgrim, de ex van S., woonde hier tijdelijk met haar vijf maanden oude zoontje.

Toen Lammert de deur opendeed, werd hij neergestoken. Daarna drong S. de woning binnen en stak ook in op Eke en Geertje. Zij overleden even later.

Vervolgens nam S. zijn vijf maanden oude zoontje mee. Hij probeerde zichzelf en zijn zoontje om te brengen in het Eemskanaal, maar dit mislukte.

Achttien jaar cel

S. werd in 2005 veroordeeld tot achttien jaar cel met tbs en dwangverpleging. Er was levenslang tegen hem geëist.

In 2013 maakten wij een aflevering van 'Levenslang' over de zaak. Daarin praatte Lammert Pelgrim over het drama dat hem trof: