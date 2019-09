Lou Leeuw in The Voice: 'Als ik door ben, kies ik voor Ilse DeLange'

Lou Leeuw in zijn woning in Stad (Foto: RTV Noord)

'Rocker' Lou Leeuw is vrijdagavond (zeer waarschijnlijk) te zien in het RTL 4-programma The Voice Senior.

De zanger, gitarist en bassist uit Stad speelt al vanaf zijn veertiende in allerlei bands, waaronder The Rocking Tigers en Red, White 'n Blue. Hij stond in het voorprogramma van de Rolling Stones en trad op samen met Herman Brood en Nina Hagen. Tegenwoordig is hij te zien in onder meer The Blues Cowboys.

Wat moet een rocker in hart en nieren bij The Voice Senior? En een zo mogelijk nog belangrijkere vraag: Is hij door naar de volgende ronde?

Zesvoudige contracten

'Of ik door ben? Dat wil ik wel zeggen, maar dat mag niet. Je krijgt een flinke boete. Mijn vriendin zei: Niet doen hoor. Ik heb zesvoudige contracten moeten ondertekenen. Dat vind ik maar niks hoor, dat gedoe. Maar verder was 't heel leuk.'

'Ik heb een rock & roll-nummer gezongen en als het een beetje meezit zenden ze het uit. Ik heb er een heel goed gevoel over, ik heb het goed gedaan hoor. Maar je weet maar nooit hoe de pet staat bij dat soort lui.'

'Of ik door ben, is dus maar de vraag. D'r doen twintig of dertig artiesten mee. De kans dat je naar de volgende ronde gaat is dus heel klein. Het was leuk, ik heb m'n best gedaan. Ik heb met een groot orkest gespeeld en het publiek vond het prachtig. De jury misschien ook wel.'

Reiskosten

'Even op en neer naar Hilversum, nou, zo simpel is het dus niet. Ze doen alles in etappes daar; ik ben er wel zeven of acht keer geweest. Dat is leuk als je er vlakbij woont, maar als je elke keer 180 kilometer heen en 180 kilometer terug moet rijden is dat toch een beetje raar. Dat heb ik ook gezegd hoor.'

'Ik heb wel reiskosten gekregen, maar om dat te krijgen was ook nog een hele tour. Dat was ook zoiets: ik kreeg een tip van iemand die vorig jaar meedeed en na enig aandringen een reiskostenvergoeding kreeg. Uiteindelijk heb ik nog 203 euro reiskosten gekregen. Wat nog veel te weinig was, maar toe maar...'

'Normaal krijg je dus helemaal geen reiskosten. Belachelijk. Daar hebben ze het ook nooit over gehad hoor, die reiskosten. Maar ja, dat weet je dus van tevoren.'

Ilse de Lange

'En als ik doorga? Tja. Frans Bauer en Ilse DeLange en de hele zooi zat daar in de jury. 't Was heel leuk. Maar ik zou kiezen voor Ilse DeLange als mijn coach. Of anders misschien Angela Groothuizen. Maar Ilse komt het dichtst bij me in de buurt van smaak voor muziek, country, rock & roll, dat werk...'

'Ja, ik ga zelf zeker kijken. Ik ben zelf benieuwd hoe het klinkt. Ik heb het zelf ook nog niet gehoord.'

The Voice Senior is vrijdagavond om 20:30 uur te zien op RTL 4

