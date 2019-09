Vrouwen met liefdesverdriet? Graag melden bij UMCG

Ze willen onderzoeken waarom de één meer last van een gebroken hart krijgt dan de ander. Doel is meer inzicht in het ontstaan van depressies.

Rechtshandig

Vorig najaar begonnen de wetenschappers met de zoektocht naar vrouwelijke deelnemers. Zij moeten tussen de 18-35 jaar zijn en recent een relatiebreuk hebben meegemaakt.

Het moeten ook nog eens rechtshandige vrouwen zijn, omdat de hersenen van links- en rechtshandigen verschillen. Door alleen rechtshandige vrouwen mee te laten doen zijn de onderzoeksgegevens makkelijker te interpreteren.

Lastig te bereiken

Volgens onderzoeker Anne Verhallen is het lastig om zoveel mogelijk vrouwen te bereiken 'ondanks dat we er veel werk insteken door overal posters op te hangen en met regelmatig een oproep op social media'.

Inmiddels hebben 53 vrouwen medewerking toegezegd; in totaal zijn er honderd nodig. 'Je zou kunnen zeggen dat het tegenvalt, maar we zijn natuurlijk wel op zoek naar een heel selecte groep. Dus ons doel was ook wel heel ambitieus.'

Moeilijker te porren

En de mannen dan? Die zijn nog moeilijker te porren voor zulk onderzoek, weet Anne Verhallen uit ervaring. Bovendien gaan ze anders om met stress, zoals liefdesverdriet, en is de ontwikkeling van depressieve symptomen ook anders.

De onderzoekers volgen de deelnemende vrouwen zeven maanden lang. In die tijd vullen ze onder meer vragenlijsten in en aan het einde volgt een MRI-scan. Die moet aangeven hoe hun brein functioneert ten opzichte van dat van anderen.

Depressie

Op een advies over hoe om te gaan met liefdesverdriet hoeven de deelnemers nog niet te rekenen. De eerste stap is het identificeren van mensen die een hoog risico lopen op het krijgen van een depressie. Daarna kan bijvoorbeeld met medicatie of veranderingen in lifestyle voorkomen worden dat zij een depressie krijgen.

