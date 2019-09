Wethouder Van der Schaaf: 'Stelselmatig controleren kunnen wij niet'

Van der Schaaf is in de gemeente Groningen beslast met onder meer Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Versterking & Herstel.

Slachtoffers

'Het gebeurt natuurlijk wel een vaker', zegt Van der Schaaf. 'In eerste instantie ben je dan altijd benieuwd of er geen slachtoffers zijn gevallen. Dat had heel goed gekund inderdaad, want ik begreep dat er mensen vlakbij waren toen het gebeurde. Als er iets van een gevel valt, dan is dat levensgevaarlijk.'

Inspecteur

Waar ligt eigenlijk de verantwoordelijkheid bij zaken als deze? Bij de eigenaar van het pand?

'Ja, dat geldt eigenlijk altijd', zegt van der Schaaf. 'De eigenaar is verantwoordelijk voor de toestand van een pand, dus ook voor de veiligheid van de omgeving daarvan. Wel is het zo dat wij als gemeente, nadat het gebeurd is, er meteen een inspecteur naartoe hebben gestuurd, en contact hebben proberen te krijgen met de eigenaar.'

Als mensen het gevoel hebben dat iets niet veilig is, dan moeten ze dat melden. Dan gaan wij er op af Wethouder Roeland van der Schaaf

Volgens Van der Schaaf voert de gemeente op basis van meldingen en eigen constateringen al regelmatig inspecties uit. 'Als wij denken: hier is wat aan de hand, dan gaan wij er op af. Maar wij kunnen natuurlijk nooit stelselmatig alles controleren.'

Niet veilig? Meld het

'Vandaar dat wij zeggen: als u het gevoel heeft dat iets niet veilig is, meld het bij de gemeente, dan kunnen wij er wat aan doen.'

Niettemin: het is nu al voor de derde keer binnen een paar jaar tijd dat er iets van een gevel naar beneden valt in de Groningse binnenstad. Baart dat de gemeente zorgen?

Van der Schaaf: 'Er is telkens sprake van een andere situatie. Daarom is het goed naar elk geval specifiek te kijken naar de oorzaak. Wie weet ontdek je dan een patroon, maar laten we eerst dit onderzoek afwachten, dan kunnen we misschien conclusies trekken.'

Lees ook:

- Juwelier Hazekamp: 'Ik dacht dat Willem-Alexander zou komen; niet aan een vallende gevel'

- Stuk van gevel Akerkhof valt naar beneden, winkels dicht (update)