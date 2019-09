'Droom komt uit' voor jeugdspelers van Donar

Yoeri Hoexum, Sheyi Adetunji en Jef de Vries maakten voor het eerst de Open Dag mee als speler van Donar 1, en zorgden ook nog voor luid gejuich tijdens de oefenwedstrijd.

'Het betekent gewoon heel veel. Het is een van de beste clubs in Nederland, dus het is wel echt wat als je daar bij zit als jeugdspeler. Het kan eigenlijk niet beter', aldus Adetunji (19).

'Een droom'

'Deze dag betekent echt heel veel voor mij. Ik keek hier van jongs af aan al naar uit. Dit was echt een droom voor mij, en die komt eindelijk uit', lacht Hoexum (20).

'Het is superleuk om voor de eerste keer in MartiniPlaza te mogen spelen met het publiek er bij en alles. Dat je zo het veld op mag (tijdens de spelerspresentatie, red.), is wel bijzonder', vindt Jef de Vries (19).

Scores

Als klap op de vuurpijl maakten de drie ook nog een mooie score in de slotfase van de afsluitende oefenwedstrijd tegen Feyenoord Basketball (89-42).

De eerste kwam van Hoexum, die wel merkte dat het publiek harder tekeer ging dan bij de oudere spelers. 'Ja, je krijgt toch extra energie van de tribune.'

'Enorm tof'

Ook Adetunji genoot van de sfeer. 'Het is gewoon tof als je scoort en vooral dat we alle drie scoren. Het gejuich van het publiek, dat was echt enorm tof.'

'Het is een mooie eerste stap in Donar 1, en hopelijk dat er nog veel op volgt.', kijkt De Vries vooruit.

Vierde jeugdspeler

De vierde jeugdspeler, die dit seizoen toegevoegd is aan de eerste selectie, Jeffrey Sedoc (21), deed niet mee, omdat hij herstellende is van een blessure.

