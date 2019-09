Loket Leefbaarheid gaat weer open, en heeft tien miljoen euro in kas

Per plan is maximaal 10.000 euro beschikbaar (Foto: Karlis Dambrans / Flickr Creative Commons)

Inwoners van het bevingsgebied kunnen gezamenlijke plannen indienen die bijdragen aan beter wonen en leven in hun dorp of straat. Per ingediend plan is maximaal tienduizend euro beschikbaar.

Groot succes

Het eerste Loket Leefbaarheid in het aardbevingsgebied werd in 2014 opgestart en was een groot succes.

1500 instellingen, verenigingen en particulieren verdeelden destijds in totaal vijf miljoen euro. Later werd nog eens een half miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Vorig jaar was de kas leeg.

Tien miljoen euro op tafel

Nu legt het Nationaal Programma Groningen tien miljoen euro op tafel. Voor de eerste ronde kunnen inwoners tot 7 oktober een subsidieaanvraag doen.

Een beoordelingscommissie met vier inwoners van het gebied en een medewerker van de provincie Groningen bepaald of een project ook daadwerkelijk geld krijgt.

Voor deze commissie bestaan nog enkele vacatures.

