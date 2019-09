Overgebleven college Oldambt: 'Ik word hier wel verdrietig van'

Het overgebleven college van de gemeente Oldambt baalt stevig van de breuk in de coalitie. Vooral het vertrek van oud-wethouder Kees Swagerman valt zwaar. PvdA-wethouder Laura Broekhuizen: 'Kees is gewoon echt een maatje geworden'.

Broekhuizen werkt al sinds 2003 samen met Swagerman. Beiden begonnen destijds, de één voor de SP en de ander voor de PvdA, aan meerdere periodes in de Provinciale Staten.

Geen grote verrassing



Wekenlang spraken de collegepartijen PvdA, SP, Partij voor het Noorden (PvhN) en de VVD over bezuinigingen. Oldambt staat er financieel niet goed voor. Daar waar de PvdA, PvhN en VVD denken aan bezuinigingen, is daar bij de SP geen sprake van. De partij wil de inkomsten verhogen, maar nergens in snijden.

VVD-wethouder Erich Wünker: 'Op een gegeven moment zie je dit aankomen. Je hebt discussies, maar als één partij heel stellig zegt: bezuinigen is een no-go, dan weet je dat het moeilijk wordt.'

Tot ongeveer anderhalve week geleden werd veel overleg gevoerd, toen Kees Swagerman namens de SP vertelde dat zijn partij niet akkoord kan gaan met de plannen die de andere drie partijen voorstellen. Dinsdagavond vertelde de SP dat zij zich liever terugtrekt uit het college, dan dat het meegaat met de bezuinigingsplannen. Daarmee viel het college.

Toch wel verdrietig



Wünker, voor het eerst in zijn leven wethouder, baalt dat Swagerman vertrekt. De VVD-er: 'Kees is ontzettend ervaren. Ik had heel veel van hem kunnen leren. Dit is erg jammer, ook vanuit menselijk aspect.'

Bard Boon, wethouder namens de Partij voor het Noorden, sluit zich daarbij aan. 'Ik vind dit doodzonde. Ik heb als wethouder altijd met heel plezier met de SP samengewerkt.'

Huidig burgemeester Cora-Yfke Sikkema heeft het kortst met Swagerman samengewerkt: 'Je vormt met zijn allen een college, dus er ontstaat een band. Ik ga Kees missen.'

Verdrietig



Daar waar Sikkema pas enkele maanden met Swagerman samenwerkt, komen de SP'er en PvdA-er Laura Broekhuizen elkaar al zestien jaar tegen. In 2003 begonnen beiden in de Provinciale Staten, in 2014 werden zij gelijktijdig wethouder in de gemeente Oldambt.

'Ik word hier echt wel verdrietig van', geeft Broekhuizen eerlijk toe. 'Wij zijn hier samen aan begonnen. Je deelt veel met elkaar en je werkt samen aan een mooier Oldambt. Je ziet elkaar net zo vaak als de mensen thuis, Kees is echt een maatje geworden.'

Geen verwijt

De overgebleven drie wethouders en de burgemeester verwijten de SP overigens niks. Sikkema: 'Dit is democratie, iedereen maakt zijn of haar eigen keuzes. Ik vind het niet leuk en oprecht heel jammer, maar je dient de keuze te respecteren.'

Hoge werkdruk



Het vertrek van de SP uit het college en daarmee ook het vertrek van Swagerman, legt een hogere druk neer bij het overgebleven college. De portefeuilles van Swagerman zijn onderverdeeld.

Er zijn veel portefeuilles, maar in grote lijnen: Boon heeft de portefeuilles Openbare ruimte, Groen en Wegen overgenomen, Broekhuizen Arbeidsmarkt, Wünker Financiën en Sikkema ICT en Personeelszaken.

Wünker over de hogere werkdruk: 'Ik had al het gevoel dat ik 120 procent aan het werk gaat, maar dat wordt nu wel 150 procent, haha. Het zou voor iedereen fijn zijn als er zo snel mogelijk duidelijkheid komt.'

Nieuwe partij

Wünker doelt daarmee op een nieuwe samenwerking. De huidige collegepartijen PvdA, PvhN en VVD hebben in totaal tien van de 25 zetels in handen. Een minderheid dus, maar het college wil terug naar een meerderheid. Daarvoor zijn minimaal drie zetels nodig.

Zaterdag 14 september worden de eerste verkennende gesprekken gevoerd. De kandidaten met hun zetels: VCP (3), Gemeentebelangen Oldambt (3), CDA (2), D66 (1), ChristenUnie (1) en Oldambt Aktief (1).

VCP heeft op voorhand al bedankt voor een samenwerking, Gemeentebelangen staat er positief tegenover. De andere partijen wachten eerst de gesprekken af, voordat zij hier uitspraken over doen.

