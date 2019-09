Dieven stelen schrikdraadinstallatie stadskudde Oldambt

Op woensdagavond kregen de beheerders een melding dat hun kudde losliep in het Riet in Blauwestad. Bij aankomst bleek de complete schrikdraadinstallatie gestolen: 2 accu's, een schrikdraadapparaat, een haspelpaal en bijbehorende haspels.

Goed geïnformeerd

'De dieven waren goed geïnformeerd want onze klok met gps hebben ze laten staan', zegt kudde-eigenaar Pieter Kunst. 'Ze wisten waarschijnlijk precies wat ze moesten hebben.'

Op donderdagochtend bleek dat de dieven ook nog op een andere locatie hun slag hadden geslagen.

'We hebben het al vaker meegemaakt, maar het is altijd weer een machteloos gevoel als je spullen ontvreemd worden', zegt Kunst, die zegt dat dit aardig in de papieren kan lopen: dit kost de stadskudde Oldambt zo'n 600 à 700 euro. Uit eigen zak, welteverstaan.

Niet verzekerd

'Uiteindelijk is het allemaal weer te verkopen', verzucht Kunst. 'Er is blijkbaar toch een markt voor. En daar zijn we niet voor verzekerd, nee. We zijn wel verzekerd voor de schade die wij anderen berokkenen, maar voor de schade die mensen ons toebrengen, draaien we zelf op.'

