Dudok aan het Diep: 'We gaan deze plek wakker kussen'

U kent het vast wel. Het voormalige tankstation langs de Diepenring in de stad Groningen. Een Rijksmonument, ontworpen door architect Willem Dudok. Drie architectenbureau's hebben nu de opdracht gekregen om de plek nieuw leven in te blazen.

'We gaan deze plek wakker kussen', aldus wethouder Roeland van der Schaaf.

Place to be

'Aan de ene kant heb je de binnenstad en aan de andere kant heb je het Ebbingekwartier. Dat is toch een beetje the place to be op dit moment. En op deze plek langs de Diepenring komen die twee ontwikkelingen samen.'

Volgens Van der Schaaf wordt het een ontmoetingsplek waar mensen kunnen zitten, zonder dat je daar direct voor hoeft te betalen. 'Er zijn heel veel terrassen in de stad waar je voor moet betalen, maar juist die plekken in de openbare ruimte waar je even kunt zitten, elkaar kunt ontmoeten, die zijn best zeldzaam.'

Monumentale gebouw

Voorwaarde is wel dat het monumentale gebouw van Dudok blijft staan. De overkapping van het tankstation wordt wel gesloopt. 'En we vinden het belangrijk dat er groen komt. Want met name de binnenstad van Groningen kan wel wat groener.'

De drie ontwerpen worden eind oktober tijdens het Let's Gro festival over de toekomst van Groningen gepresenteerd. Het publiek kan vervolgens z'n stem uitbrengen. Het college van burgemeester en wethouders heeft als opdrachtgever uiteindelijk het laatste woord.

