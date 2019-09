Lopend Vuur: Het is dom om niet naar de tandarts te gaan

Dat schrijft het AD. Ze eisen nu dat zorgverzekeraars in actie komen.

In een brandbrief die vandaag aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is gestuurd, stelt de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) dat al twee jaar met allerlei initiatieven vergeefs wordt geprobeerd om meer kinderen naar een periodieke controle te krijgen, maar dat gaat uiterst moeizaam.

Grootste probleem is dat veel ouders denken dat een bezoek aan de tandarts met kinderen geld kost, net als bij volwassenen die hiervoor aanvullend moeten zijn verzekerd of anders de kosten zelf moeten ophoesten. Maar tot 18 jaar vallen tandartsbezoeken onder de basiszorg en is dat dus kosteloos.

Controle door de tandarts kan veel latere ellende, pijn en hoge kosten voorkomen.

