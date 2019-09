Buitenspel: voorstelling over de pijnlijke geschiedenis van Molukkers in Nederland

Buitenspel, zo heet de theatervoorstelling over Molukkers in Nederland in de jaren van treinkapingen en bezettingen. Het stuk is het vervolg op het succesvolle Een tijdelijk verblijf over de KNIL-soldaten.

De openluchtvoorstelling is tot en met zaterdag te zien in Stad en verhuist dan naar Appingedam.



Kamp Westerbork

De makers van de voorstellingen wisten zich vorig jaar in de kijker te spelen met een stuk over een jong Moluks echtpaar dat in de jaren 50 ondergebracht werd in het voormalige Kamp Westerbork.

Het echtpaar, schitterend gespeeld door Nynke Heeg en Roger Goudsmit, zien we terug in de nieuwe voorstelling. Buitenspel speelt in de jaren 70 en gaat over de tweede generatie Molukkers in Nederland.



Ouders slecht behandeld

'Het was in de tijd dat er maatschappelijk veel veranderde en mensen mondiger werden,' vertelt Anne van Slageren, een van de makers van de voorstelling.

'Die tweede generatie Molukkers maakt zich los van de ouders. Ze hebben gezien dat hun ouders slecht zijn behandeld en willen het anders doen. Wij willen hun verhaal vertellen.'

Scène uit Buitenspel met Roger Goudsmit (l) en Joenoes Polnaija (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Zwijgen en weglachen

Francesca Pichel speelt een van die Molukse jongeren. 'Ik speel de dochter van het gezin en zij staat op tegen haar ouders, ze wil vechten voor een beter leven', zegt de actrice.

Ze heeft zelf een Molukse achtergrond en herkent in de voorstelling veel dingen uit haar eigen leven. 'Het zwijgen herken ik, het weglachen herken ik, maar tegelijkertijd ook de kracht en de moed om wel de confrontatie aan te gaan om een betere toekomst te bouwen.'



Geschiedenis van het Noorden

'Ik vind de geschiedenis van de Molukkers in Nederland vooral ook de geschiedenis van het Noorden', legt theatermaker Van Slageren uit.

'We hebben hier de Molukse acties gehad, veel actievoerders kwamen hier vandaan, de eerste generatie werd ondergebracht in Westerbork, echt opmerkelijk dat dat gebeurd is.'

