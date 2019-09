Assen denkt te kunnen helpen bij oplossen woningnood in Stad

Kan het Havenkwartier in Assen, met minimaal vijfhonderd huizen, de woningnood in de stad Groningen mee helpen oplossen? Assen denkt van wel.

Dat meldt RTV Drenthe.

Volgens de Assense wethouder Karin Dekker, die zelf in de stad Groningen woont, liggen daar kansen.

'Verschrikkelijk mooi'

'Het is een verschrikkelijk mooi gebied. In het Havenkwartier kun je binnenstedelijk wonen, je zit vlak bij het station, stapt zo op de trein richting Groningen. Voor mensen die werken in Noord-Nederland en de stad te druk vinden, is dit een mooi alternatief. En het wordt met name genoemd in de regio Groningen-Assen als potentieel gebied om bij te dragen aan het verhelpen van de woningnood in Groningen en regio.'

Nieuw masterplan

Assen wil voor 450.000 euro een actueel ontwikkelingsplan voor het Havenkwartier maken en het nu alvast wat aantrekkelijker maken met evenementen en leuke tijdelijke bedrijfjes. Het industriegebied rond de kop van het Havenkanaal, vlak bij het centrum, ligt al jaren te wachten op herontwikkeling.

Daarvoor was in 2012 al een plan. Dat ging uit van meer dan duizend huizen, met mogelijkheden tot wonen aan het water. Maar door het inzakken van de woningmarkt, belandde dat in de ijskast.

Ebbingekwartier

Dekker spiegelt zich bij het maken van de plannen aan de herontwikkeling van het Ebbingekwartier in Stad.

'Daar kwam weer reuring door kleine bedrijfjes en cafeetjes.'

