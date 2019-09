Dit Was De Week: 'Zwemmen wordt niet mijn nieuwe carrière'

Het was de week van het 'gebroken nieuws'. De SP zorgde voor een breuk in het college van Oldambt, een gevel van een pand aan het Akerkhof brak, en de deelnemers van de Chili Challenge? De pepers braken hen op.

In Dit Was De Week praten we je elke zaterdag bij over het belangrijkste nieuws.

Topprestaties

Het vorige weekend stond in het teken van knappe prestaties. Te beginnen met oud-voetballer Arjen Robben. Hij zwom acht kilometer tijdens de Groningen Swim Challenge. 'Ik heb geen doel gesteld, het gaat om aankomen', zei hij vooraf. 'Voor een niet-zwemmer is het een behoorlijke afstand. Het gaat op karakter worden. Met zwemmen ligt er geen nieuwe carrière in het verschiet.'

Mede dankzij zijn kilometers werd er 210.000 euro opgehaald voor het UMCG Kanker Researchfonds.



Een dag later leverde de 17-jarige Stijn Kroezen een heel andere prestatie door het NK Eierbal te eten te winnen. Hij verorberde elf eierballen in tien minuten tijd. Je moet het maar willen.



Breuk in Oldambt

Hommeles in het college van de gemeente Oldambt. De SP kan zich naar eigen zeggen niet vinden in de bezuiningsmaatregelen die de andere coalitiepartijen willen treffen en geeft er de brui aan. Verslaggever Martijn Folkers concludeert in zijn commentaar dat Oldambt 'een politiek slagveld is'.

'Do nut sleep'

Max (13) en Daan (15) kregen woensdag weinig mee van de politieke onrust in Oldambt. Zij lagen sinds dinsdagmiddag 17.00 uur al voor de deur van een grootgrutter in de Euroborg. Dit alles voor een jaar lang donuts. Ze slaagden overigens in hun missie.



Eene Scheepstra uit Den Andel wordt op deze 'donut-woensdag' landelijk bekend. Hij is een van de deelnemers van het programma 'De wereld rond met 80-jarigen'. Verslaggever Jeroen Berkenbosch zocht hem op en merkte dat Scheepstra geen blad voor de mond neemt:



Vallende gevel

Een gevel van een boekhandel aan het Akerkhof komt woensdagavond laat naar beneden. Niemand raakte gewond. Juwelier Rein Hazekamp heeft zijn zaak naast de boekhandel. Hij werd wakker van het plaatsen van hekken en dacht eventjes dat dit gebeurde vanwege koninklijk bezoek.



Toch een hogesnelheidslijn?

Hoogleraren Paul Elhorst en Jan Oosterhaven van de Rijksuniversiteit Groningen mengen zich in de discussie over een hogesnelheidslijn van Groningen naar de Randstad. 'Absoluut rendabel', zegt het tweetal, dat daarmee korte metten maakt met de uitspraken van econoom Sweder van Wijnbergen, die de lijn 'een wild idee' noemt.

De Slotplaat

De schapen van de stadskudde Oldambt hadden woensdagavond even alle vrijheid. Dieven hadden namelijk de complete schrikdraadinstallatie gestolen.