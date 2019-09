Deskundige zoekt oplossing voor wooncomplex waar het meer dan 40 graden wordt

Woningcorporatie Acantus schakelt een expert in die een oplossing moet vinden voor het warmteprobleem in wooncomplex Weitezicht in Vlagtwedde. Op een hete dag wordt het daar volgens de bewoners wel 42 graden. Het komt door het vele glas in het complex.

Begin deze week hadden de bewoners een gesprek met Acantus over de hitteproblemen. De woningcorporatie gaf aan dat ze met hen in gesprek wilden, nadat ze in juli aan de bel trokken bij RTV Noord.





Gesprek met Acantus

Volgens de 74-jarige bewoner Willem Buls was het een goed gesprek afgelopen maandag.

'Er komt een expert bij en dat is de beste oplossing voor nu', vertelt hij. Buls is tot dusver tevreden: 'Ik zit er weer een klein beetje positief in.'

'De expert gaat kijken of er misschien meer ramen geplaatst moeten worden die open kunnen zodat er meer ventilatie is. Ook gaan ze kijken of er zonnewering geplaatst kan worden.'

'Vervelend'

Acantus laat weten dat het de zaak serieus oppakt en dat het de overlast vervelend vindt voor de bewoners. 'We hebben begrepen dat de problemen vooral aan de zuidkant zijn en dat het atrium erg warm wordt. We hopen dat het rapport zo snel mogelijk klaar is', laat een woordvoerder weten.

De deskundige is nu bezig met een rapport waarin mogelijke oplossingen staan. Daarna gaat Acantus weer in gesprek met de bewoners om te kijken welke oplossing wordt uitgevoerd.

Lees ook:

- Bewoners Weitezicht klagen over warmte: 'Het wordt hier wel 42 graden'