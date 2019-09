Plannen zonnepark Garreweer op losse schroeven door gesteggel met gemeente

Vóór 11 september moeten zij een aanbetaling van 400.000 euro doen aan netbeheerder Enexis om capaciteit op het toch al drukke elektriciteitsnet te reserveren.

In de voet schieten

Dat geld moet worden geleend, maar de financiers willen eerst weten of de gemeente de vergunningaanvraag wel in behandeling neemt.

'Zonder dat geld houdt het op en vervalt de aanvraag bij Enexis. En Enexis geeft zelf aan dat daarna 10 tot 15 jaar capaciteitsproblemen op het net verwacht worden, waardoor zulke initiatieven dan niet meer aan de orde zijn. We schieten onszelf dus behoorlijk in de voet bij het verduurzamen van Appingedam', stelt voorzitter Johan Duut van de coöperatie Eendracht, een van de initiatiefnemers van het zonnepark.

Energiebeleid

Appingedam weigert de vergunningaanvraag tot nu toe in behandeling te nemen, omdat eerst een energievisie moet worden opgesteld. De gemeente doet dat samen met Delfzijl en Loppersum, waarmee Appingedam in 2021 gaat fuseren.

Wethouder Lea van der Tuin verwacht dat dit energiebeleid pas begin 2020 klaar is, te laat dus voor de initiatiefnemers van Zonneweide Garreweer.



Help ons in elk geval de start te maken met de procedure Johan Duut - initiatiefnemer

Geen grootschalige initiatieven

Van der Tuin is niet onder de indruk van het dreigement dat het windpark nu op losse schroeven staat. 'Wij kúnnen de vergunningaanvraag helemaal niet in behandeling nemen omdat we nog geen beleid hebben.'

'Wij hebben in augustus 2018 het besluit genomen geen medewerking te verlenen aan het planologisch mogelijk maken van grootschalige, commerciële initiatieven. Wel houden we de mogelijkheid open van kleinschalige initiatieven. In dit geval spreken we over een park van 50 hectare groot. Dat is niet kleinschalig', meent Van der Tuin.

'Dit kan voorbeeld zijn'

De initiatiefnemers van het windpark stellen in een reactie dat het niet nodig is dat de gemeente eerst beleid opstelt. Johan Duut: 'Wij zeggen: help ons in elk geval de start te maken met de procedure. Dit project kan zelfs als voorbeeld dienen voor het nieuwe energiebeleid.'

