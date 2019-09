Stelende moeder die spullen verstopte in buggy moet de cel in, maar is spoorloos

Een 28-jarige vrouw uit Moldaviƫ is voor winkeldiefstal veroordeeld tot een celstraf van twee weken. Ze had nog een week cel van een eerdere veroordeling op de lat staan. Die mag ze ook uitzitten.

Spoorloos

De vrouw moet dan wel eerst gevonden worden. Ze is namelijk spoorloos. De vrouw verbleef begin dit jaar met haar twee kinderen in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Eind februari werd ze betrapt op het stelen van een pakket 'Body mist'.

Betrapt

De vrouw verstopte haar buit onder haar kind in een buggy, die ze meesleepte. Medewerksters van de winkel zagen dit gebeuren. Ook spraken ze de vrouw hierop aan.

De moeder wist van niets. Totdat een agent op het groepje afstapte. De vrouw wilde ineens betalen. Maar daarvoor was het al te laat.

Camerabeelden

In haar buggy lag ook een bloeddrukmeter. Die had ze naar eigen zeggen in Stadskanaal gekocht. De meter bleek kort daarvoor bij een warenhuis in Ter Apel te zijn gestolen. Camerabeelden lieten zien dat de vrouw ook daar was geweest. De diefstal was niet geregistreerd.

Kwalijk

Er miste een bloeddrukmeter in de winkelvoorraad. De rechter was ervan overtuigd: diefstal. Hij vond het vooral kwalijk dat de vrouw haar eigen kinderen betrok bij de diefstallen.

De vrouw heeft geen verblijfstatus in Nederland. Doordat ze spoorloos is, verscheen ze vrijdag niet voor de politierechter in Groningen.