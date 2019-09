Pekelder gondelvaart gooit het roer om bij zoektocht naar boten

Door: Wietse Dik

Bij een gondelvaart denk je natuurlijk aan Venetië, waar de gondels voor toeristen erg populair zijn. In Nederland zien gondelvaarten er iets anders uit; meestal wordt gebruik gemaakt van pontons, in plaats van gondels.

'Altijd spannend'

'Het is altijd spannend om te zien hoeveel deelnemers zich aanmelden, maar nog veel spannender is het aantal trekboten dat we kunnen regelen', vertelt Meinie Boneschansker, die het evenement nu bijna tien jaar voor zijn rekening neemt.

'We hadden altijd vaste clubs die ons meehielpen, maar die vrijwilligers zijn nu op leeftijd dus dat wordt minder.'

Soort vakantie

Henk Bloem is een van de schippers die al heel wat jaren meeloopt. 'Gaandeweg haakte iedereen van mijn club af, waardoor alleen ik nog over ben', legt Bloem uit. Toch geniet hij nog elk jaar:

'We versieren onze boot zelf en we blijven daarna ook nog even in Pekela, het is voor ons een soort vakantie.'

Buiten Pekela

Omdat er binnen de gemeentegrenzen van Pekela niet genoeg schippers en boten te vinden zijn, zoekt het bestuur nu buiten de gemeentegrenzen. Deze zoektocht brengt de organisatie onder andere naar Blauwestad.

'In Blauwestad wordt er toch meer gedaan op het gebied van vaarrecreatie dan in de gemeente Pekela, hier liggen voor ons mogelijkheden.'

Op de pontons zelf ziet Boneschansker het liefst alleen Pekelders. 'Het liefst houden we het lokaal en geven we verenigingen uit het dorp de mogelijkheid om zich te laten zien.'

Boneschansker is positief over de toekomst van het evenement: 'De gondelvaart is populair. We gaan ons er sterk voor maken om deze traditie elk jaar door te laten gaan.'