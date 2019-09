'Geen enkele organisatie heeft meer invloed dan VNO-NCW'

Vijf jaar lang was Alfred Welink als voorzitter het gezicht van de werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord. Hij vertegenwoordigde in die functie twaalfduizend noordelijke bedrijven.

Vrijdagavond op het gala van de vereniging maakte hij bekend een punt achter zijn voorzitterschap te zetten.

Toen de Assenaar Alfred Welink (47) in 2014 aantrad waren het zijn dochters van toen 8 en 12 die de vraag stelden wat hij eigenlijk met 'die vereniging' wilde. Het zijn nu opnieuw zijn beide meiden die hem aanzetten tot de keuze zijn - onbezoldigd - voorzitterschap neer te leggen. Welink wil meer voor zijn kinderen zorgen en meer tijd met ze doorbrengen.

'VNO-NCW vraagt veel van je', legt Welink uit. 'Dat je altijd aanspreekbaar en 's avonds bereikbaar bent en ook vaak 's avonds op pad bent. Dat laat zich voor mij niet verenigen met mijn puberende dochters.'

Een eigentijds standpunt voor een ondernemer en voor Welink niet meer dan vanzelfsprekend: 'Als vader kun je het verschil maken voor je kinderen. Als moeder uiteraard ook, maar ik persoonlijk vind het leuk dat ik het ook echt kan doen.'

Moet wel bij worden gezegd dat Welink daarvoor ook de armslag heeft. Na de verkoop van zijn bedrijven Distrivers en Van der Zee vleeshandel, een jaar of tien geleden, is hij financieel onafhankelijk. Momenteel is hij naast directeur van het jonge bedrijf Recuperate Medical in Haren commissaris en toezichthouder bij meerdere organisaties.

Ben je geslaagd in de opdracht die je jezelf gaf toen je aantrad: de invloed van ondernemers versterken en vertalen in projecten waar die invloed zichtbaar is?

'Helaas moet ik hier 'nee' op antwoorden. Ontevreden ben ik niet, maar ik had wel meer willen doen. Ik had ondernemers een sterkere stem willen geven, zodat ze meer invloed hadden gehad op de koers en de richting waarin onze economie zich beweegt.'

'Ik wilde de ondernemers 'in the lead', zij moeten de economische agenda kunnen bepalen, waarbij de politiek er is om de randvoorwaarden te maken en het onderwijs ondersteunend is.'

'Ondernemers zijn creatief denkende mensen en hebben een idee van waar de nieuwe wereld naartoe gaat en ze weten welke rol nieuwe technologieën kunnen spelen. De verantwoordelijkheid die daarmee samenhangt hebben we onvoldoende kunnen invullen.'

Met wat voor gevoel vertrek je dan?

'De praktijk is weerbarstig gebleken. We hebben te maken met veel bestuurders en organisaties die zich met beleid bemoeien, de bestuurlijke drukte is groot. Doordat je met zoveel belangen te maken hebt en iedereen er iets over wil zeggen wordt een goed idee altijd afgewaardeerd tot een neutraal en zwak idee. Er zijn veel partijen die aan de touwtjes trekken. Maar zo werkt het nou eenmaal in een democratie. Dat krachtenveld heb ik onderschat, of misschien heb ik de kracht van ons ondernemers wel overschat.'

'Gelukkig zijn we er wel in geslaagd concrete projecten te realiseren. Toen ik begon was waterstof weinig meer dan een scheikundig begrip. Het is nu een speerpunt geworden en het wordt gezien als het nieuwe gas. Dat is een heel krachtig voorbeeld van een project dat er nooit was gekomen in Noord-Nederland zonder de lobby van ondernemers.'

'Ook de oprichting van de Economic Board Groningen om het aardbevingsgebied te versterken is een belangrijk wapenfeit, evenals het in gang zetten van de discussie rond de aanleg van de Lelylijn.'

Hoe groot is de invloed van VNO-NCW MKB Noord op de besluitvorming in de regio?

'Er is geen enkele organisatie die meer invloed heeft. Het is verreweg de belangrijkste lobbyclub hier in de regio. Vergeet niet dat de leden een breed veld bestrijken, van maakindustrie tot en met de detailhandel. Onze gesprekspartners, dat zijn de wethouders en gedeputeerden, daar zitten we overal mee aan tafel. Het geeft ons een belangrijke stem in het economisch beleid in Nederland. Als het gaat om bepleiten van belangen, dan staat VNO-NCW op het centercourt.'

Wat is jouw boodschap voor je opvolger?

'Ondernemers moeten meer de richting kunnen bepalen waarin de economie zich beweegt. We geloven steeds minder in instituties als kerken en overheden. Ondernemers kunnen daar een rol vervullen door zich maatschappelijk betrokken op te stellen. De koers om ondernemers een bredere maatschappelijke rol te geven is ingezet, maar de oogst kan groter. Laat kleine groepen ondernemers nadenken over zaken als koningsdag, aardbevingsperikelen en energieneutraal wonen. Ondernemers hebben er de creativiteit voor.'

Wat jezelf betreft, hoe ziet voor jou de komende tijd eruit?

'Ik heb een aantal commissariaten en ik investeer in een aantal veelbelovende bedrijven. Ik blijf ondernemer en investeerder en hoop dat ik dat tot mijn tachtigste kan blijven doen. Het bestuurlijke kan ik missen, maar zonder ondernemerschap, nee dat zal niet lukken.'