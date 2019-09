'Torentje van Trips' in Omroep MAX-programma Bed & Breakfast

De oude watermolen is omgetoverd tot bed and breakfast (Foto: Derk Bijmolt)

De oude watermolen van Tripscompagnie, ook wel het Torentje van Trips genoemd, is volgende week te zien in het televisieprogramma Bed & Breakfast van Omroep MAX.

Eigenaren Derk Bijmolt en Marline Wolda hebben de toren omgetoverd tot zo'n bed and breakfast.

'De deur is nogal zwaar', waarschuwt Bijmolt bij binnenkomst. 'Vroeger bemaalde deze molen een gebied van zo'n vierhonderd hectare.'

Eerder benaderd

De eigenaren werden al eens eerder gebeld door Omroep MAX, maar toen waren ze nog niet klaar met de verbouwing. 'De molen was nog niet toonbaar', zegt Bijmolt. Maar nu werd ik weer gebeld, en dacht ik: het kan perfect.'

'Het was intensief'

'Het was heel erg leuk. Maar ook best spannend', vertelt zijn partner Marline Wolda over de opnames. 'Je kent de mensen niet. Het is best intensief. Zes dagen achter elkaar draaien. En je weet natuurlijk niet wat ze ervan gemaakt hebben.'

Of het Groningse koppel er ook met de overwinning vandoor gaat, blijft nog even geheim. 'Ik mag er niets over zeggen', besluit Wolda.

Het televisieprogramma Bed & Breakfast met Marline en Derk is vrijdag 13 september te zien om 21.25 uur op NPO 1.