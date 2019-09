Boekhandel heropent na instorten gevel: 'De verzekering moet ik nog checken'

De gevel boven boekhandel Van der Velde aan het Akerkhof in Stad is nog allesbehalve stabiel, maar klanten mogen de winkel weer in. Donderdag moest de winkel nog noodgedwongen dicht blijven.

'De winkel kon echt niet open', vertelt medewerker Floris de Wever. 'Het was gewoon niet veilig.'

Hele rare dag

De plotselinge sluiting bezorgde het personeel 'een hele rare dag', blikt De Wever terug. 'Er waren ook wel heel grote dingen naar beneden gekomen.'

Boeken mee naar Grote Markt

En zo'n verrassing levert ongebruikelijke taferelen op. 'We hebben ons verdeeld over andere winkels', zegt de verkoper terwijl voor zijn winkel een steiger wordt opgebouwd.

'We zijn bijvoorbeeld naar onze winkel aan de Grote Markt gegaan. We hebben zelfs boeken voor de klanten meegenomen, die kant op.'



Sommige klanten hadden fruit mee om ons een hart onder de riem te steken Floris de Wever - medewerker boekhandel

Schade

Maar of je de boeken nu gezamenlijk zeult of niet, zo'n gedwongen dag dicht kost gewoon klanten. En dus geld.

'Donderdag is een lange dag, want dan is er ook koopavond. Natuurlijk hebben we schade gehad', weet De Wever Of de winkel daartegen verzekerd is, weet hij niet. 'Dat moet ik gaan checken.'

Fruit

Het heropenen van de winkel levert leuke momenten op. 'Klanten komen kijken hoe het met ons is. Sommigen hadden zelfs fruit mee om ons een hart onder de riem te steken. Vandaag was een erg leuke dag, zeker met de praatjes over wat er allemaal gebeurd is hier.'

