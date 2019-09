'Consumeer en investeer, trek je niks aan van recessieverhalen'

Wanneer we het er maar vaak genoeg over hebben, dan komt het er ook wel van: een recessie. Hou het angstspook op afstand, zegt NoordZaken-opiniemaker Karel Jan Alsem, trek de portemonnee en laat je geld rollen.

Door Karel Jan Alsem

Een verslaggever van een krant vroeg me 'hoe consumenten zich moeten wapenen tegen een dreigende recessie'. Dat vond ik een vreemde vraag. Hij veronderstelt namelijk dat er een recessie aankomt (zou kunnen) maar ook dat dat een soort 'gebeurtenis van buitenaf is' waar u en ik zich tegen moeten 'wapenen'. Zoiets als dat er een overstroming dreigt en dat je dan vast zandzakken gaat vullen en voorraden gaat aanleggen.

Wij zijn de economie

De denkfout die hierin zit is dat wij consumenten maar ook u als ondernemer geen invloed zouden kunnen uitoefenen op die 'mogelijke overstroming'. Maar we zijn juist een onderdeel van de economie. We zijn het deels zelf!

'De economie' is namelijk volgens gangbare definities de optelling van wat u en ik consumeren, plus de investeringen van bedrijven, plus de uitgaven van de overheid, plus de export, en minus de import.

Maar twee zaken hebben u en ik zelf in de hand: wat we consumeren en investeren Karel Jan Alsem

In een open economie als Nederland is de export heel belangrijk. Nou is Duitsland onze grootste inkoper dus als het daar inderdaad slechter gaat, zal dat inderdaad effect hebben. Maar twee zaken hebben u en ik zelf in de hand: wat we consumeren en investeren, als u ondernemer bent.

Niks van aantrekken

De beste manier om ons te 'wapenen' tegen een 'dreigende recessie' is dus ons er niks van aan te trekken! Blijven consumeren en investeren! Anders raken we in een 'self fullfilling prophecy': door te denken dat iets gaat gebeuren gaan we ons ernaar gedragen en gebeurt dat dus inderdaad.

Daar komt nog bij dat sparen bijna al geld kost, dus dat helpt ook al niet. Al zijn hier natuurlijk grenzen aan. Als je je baan verliest, kun je nu eenmaal minder besteden.

Effect van media

Berichtgeving in media hebben invloed op uw en mijn vertrouwen in de toekomst. In een onderzoek dat ik met collega's van de RUG enkele jaren geleden heb gedaan is aangetoond dat het zogenaamde 'consumentenvertrouwen', dat is het percentage mensen dat positief is over de economie minus het percentage dat negatief is, wordt beïnvloed door wat kranten over de economie schrijven.

Koop gerust die duurzamere auto Karel Jan Alsem

Economie is dus psychologie. Het gaat om uw en mijn gedrag. En wij mensen laten ons onbewust door allerlei impulsen beïnvloeden. Als we ons dat realiseren kunnen we onze gedragingen wat bewuster sturen.

Eigenlijk moeten we dus de toekomst minder als 'gegeven' aannemen maar vooral zelf doen wat we het beste vinden. Dat beste zal natuurlijk ook voor onze Aarde het beste moeten zijn. Dus koop gerust die duurzamere auto. En investeer vooral in een verbetering van je winkel om consumenten een betere beleving te geven. Die dan vervolgens meer koopt. En ga zo maar door.

Dr. Karel Jan Alsem is Lector Marketing aan de Hanzehogeschool Groningen en directeur van Hanze onderzoeksinstituut Marklinq. Hij is ook docent Marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen en consultant in branding en zorgmarketing.

