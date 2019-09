Gemeente Midden-Groningen kapt illegaal bomen: 'Kaalslag, één grote kaalslag'

De gemeente Midden-Groningen heeft tientallen monumentale bomen illegaal gekapt. Omwonenden zijn onthutst over het plotselinge ingrijpen. Langs het spoor bij Westerbroek is een strook groen nu kaalgeslagen.

Geert Boerma staat voor zijn huis en kijkt uit over het stuk land waar voorheen tientallen bomen stonden. 'Kaalslag, één grote kaalslag', verzucht hij. In de verte suist de trein naar Hoogezand. 'Vroeger was die gewoon verstopt achter de bomen. Je hoorde of zag 'm niet. Moet je nou eens kijken...'

Vergunning nodig

De gemeente Midden-Groningen wil het perceel dat voor het huis van Boerma ligt verkopen, en het stuk zou groenvrij worden opgeleverd. Maar daarvoor had de gemeente een vergunning moeten aanvragen bij de provincie. Dat is niet gebeurd.

'Geen opzet'

Verantwoordelijk wethouder Jaap Borg noemt het voorval een 'verschrikkelijke' situatie, maar zegt dat er geen opzet in het spel is. 'Ik zou het liever onzorgvuldigheid willen noemen'. De wethouder legt uit dat er verwarring was onder medewerkers van de gemeente over het kapbeleid.

Fusie

Die zou zijn ontstaan na het ontstaan van fusiegemeente Midden-Groningen. Het kapbeleid van de voormalige gemeenten is samengevoegd en in veel gevallen mag de gemeente zonder vergunning kappen. Behalve als het gaat om monumentale bomen, zoals die waar Geert Boerma op uitkeek.

Industrie

Toch is het nog maar de vraag of een vergunning een verschil had gemaakt. Want wethouder Borg is duidelijk: 'De mensen wonen op een industrieterrein. En het is dus gewoon bedoeld om industrie op te vestigen, en waar bomen staan kun je geen industrie hebben.'

Voor Geert Boerma maakt het geen verschil. 'Ik heb gewoon verloren zegt hij. Ik word hier heel verdrietig van.'

Herplantingsplicht

Wethouder Borg heeft aangekondigd met de gedupeerde omwonenden in gesprek te gaan. De provincie heeft een herplantingsplicht opgelegd, maar dat hoeft niet op dezelfde locatie.

Borg wil met de bewoners bespreken of hij ze tegemoet kan komen, maar zegt daar ook bij: 'Ik weet niet of ze blij zijn met wat ik ze kan bieden. Maar we gaan ons best doen.'