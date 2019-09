Veel kinderen mijden de tandarts: 'Het is een lastige doelgroep'

De Associatie van Nederlandse Tandartsen schreef daarom een brandbrief aan minister Bruins van Medische Zorg.

Poetsadvies

Menzis, de belangrijkste zorgverzekeraar in onze provincie, zegt al het een en ander te doen om zoveel mogelijk kinderen mondzorg te geven, zegt directeur Gijs Rotteveel.

'Wij doen allerlei dingen om ouders te benaderen. Zes maanden nadat een kindje geboren wordt, krijgt het gezin een poetsadvies van ons. We sturen ook een brochure en tandenborstel om erop te wijzen hoe belangrijk mondzorg is. En gedurende de levensduur van kinderen wijzen we daar verschillende keren op.'

'Moeilijke doelgroep'

Volgens Rotteveel kan er nooit genoeg worden gedaan om kinderen in de stoel van de tandarts te krijgen. Wel ziet hij een struikelblok.

'De doelgroep waar we het over hebben, ouders die niet komen met hun kinderen, is best lastig te benaderen. Daarom pleit ik ervoor om dat zoveel mogelijk samen te doen met bassischolen, gemeenten, tandartsen en de brancheorganisatie. Dat gebeurt vaak al.'

Experiment

Zorgverzekeraar DSW uit Schiedam bediende de tandartsen al op hun wenken door hun verzekerden over de mogelijkheden van tandzorg voor kinderen aan te schrijven. En met succes: 43 procent van de kinderen die niet naar de tandarts gingen, gaat nu wel.

Het zorgt ervoor dat de interesse van Rotteveel gewekt is. 'Het is een experiment binnen een kleine groep, maar zeker interessant om te volgen. Samen met zorgaanbieders zijn we op dit moment aan het informeren wat binnen de wetgeving kan.'